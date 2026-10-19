ICEE: CSdL e CDLS a disposizione per assistenza e consulenza nella compilazione della dichiarazione

La Confederazione Sammarinese del Lavoro (CSdL) e la Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi (CDLS) informano la cittadinanza che, nell'attuale fase di sperimentazione della piattaforma telematica dedicata all'ICEE (Indicatore della Condizione Economica per l'Equità), sono emerse alcune criticità tecniche che possono impedire il completamento della procedura di compilazione e presentazione della dichiarazione. In particolare, le problematiche riscontrate in questa prima fase, riguardano i nuclei familiari composti da almeno due o più componenti adulti, per i quali è in via di predisposizione una precisa delega congiunta, giuridicamente conforme al rispetto della privacy. Il sistema consente attualmente la compilazione elettronica di ciascuna delega personale, ma non agevola l’associazione con gli altri membri facenti parte del nucleo famigliare. Tale complessità potrebbe impedire di completare correttamente l'iter telematico e di procedere alla conferma della dichiarazione sull’apposito applicativo. Inoltre, le rispettive Associazioni dei Consumatori hanno già messo in evidenza che non può essere caricata sulle famiglie l’incombenza di fornire informazioni già in possesso dell’Amministrazione, come le utenze domestiche. È stata quindi inoltrata richiesta di procedere a una modifica del sistema informatico. Le due Organizzazioni Sindacali confermano, nel frattempo, la propria disponibilità a fornire informazioni e consulenze, nell'individuazione e caricamento dei dati richiesti e nella predisposizione della documentazione necessaria. La procedura risulta invece più agevolmente eseguibile, allo stato attuale, per i nuclei unipersonali e per quelli monogenitoriali, per i quali è possibile procedere, con l’inserimento della delega elettronica, al caricamento sia delle informazioni richieste, sia della documentazione necessaria alla determinazione dell'indicatore economico e patrimoniale. Le OO.SS. sono già disponibili a fornire assistenza nella compilazione della dichiarazione ICEE, invitando gli utenti a rivolgersi alla Centrale Sindacale Unitaria (0549 962011), alla CSdL (0549 962070) e alla CDLS (0549 962080). Occorre che tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare siano registrati sul portale gov.sm per poter completare la compilazione. CSdL e CDLS auspicano un tempestivo intervento da parte degli uffici competenti per la risoluzione delle anomalie applicative, così da garantire a tutte le tipologie di nuclei familiari la piena accessibilità alla procedura e il corretto completamento degli adempimenti previsti. Fornendo in questo senso un servizio a tutto tondo a favore della collettività.



c.s. CSdL - CDLS









