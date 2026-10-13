ICEE, riunito l’Osservatorio per fare il punto sulla fase di sperimentazione

ICEE, riunito l’Osservatorio per fare il punto sulla fase di sperimentazione.

Si è svolta oggi la quarta riunione dell’Osservatorio sull’Indicatore della Condizione Economica per l’Equità (ICEE), previsto dall’articolo 18 della Legge 4 febbraio 2026 n. 16. Al centro dell’incontro, l’esame delle prime risultanze delle Dichiarazioni Patrimoniali e Reddituali (DPR) presentate dai cittadini che hanno richiesto le provvidenze interessate dalla fase di test dello strumento ICEE. La sperimentazione riguarda, in questa fase, le provvidenze previste dalla Legge in materia di diritto allo studio, l’Assegno Familiare Integrativo, l’iscrizione alle liste di avviamento al lavoro, il reddito minimo mensile familiare, nonché le tariffe sociali per gli utenti domestici previste dall’articolo 4 del Decreto Delegato 6 giugno 2023 n. 93. Il confronto tra i componenti dell’Osservatorio si è rivelato utile e costruttivo, consentendo di raccogliere osservazioni ed elementi di valutazione emersi dalla prima applicazione sperimentale dello strumento, già circa 200 già in questi primi giorni di applicazione (dal 1 ottobre u.s.) opportunamente relazionati da parte della Sezione dell’ICEE, recentemente istituto presso l’Ufficio Tributario. Le indicazioni raccolte costituiranno una base di lavoro per valutare eventuali aggiornamenti e modifiche alla disciplina, sia nell’ambito degli interventi sui decreti delegati attuativi, sia attraverso possibili proposte di modifica della legge, con l’obiettivo di accompagnare l’introduzione dell’ICEE attraverso un percorso di verifica e progressivo affinamento.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per gli Affari Interni

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