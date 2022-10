Ieg a tutto quartiere con le fiere del turismo, sostenibilità e design

Sarà una Fiera di Rimini a tutto quartiere, quella che ospiterà in contemporanea, da mercoledì 12 a venerdì 14 ottobre, ben 5 manifestazioni di Italian Exhibition Group. Oltre all’intero mondo del turismo “senza vincoli”, con la 59ª edizione del TTG Travel Experience, la 71ª di SIA Hospitality Design e il 40° SUN Beach&Outdoor Style, si apriranno infatti la 10ª IBE Intermobility and Bus Expo, rivolta al futuro della mobilità sostenibile e Superfaces, primo marketplace italiano dedicato a tutti i tipi di rivestimenti e materiali per l’architettura.