Ieg: business e fiducia per l'estate di Riminiwellness

28/31 agosto 2020: sono queste le nuove date che IEG – ITALIAN EXHIBITION GROUP annuncia per RIMINIWELLNESS nel quartiere fieristico di Rimini e sul territorio. Parola d’ordine: fiducia. Mood: sicurezza. Protagonisti: il business delle aziende clienti e la coralità dello straordinario pubblico di operatori e appassionati di un evento che, da quindici anni, è leader nel settore del fitness, benessere, sana alimentazione, sport e movimento. RIMINIWELLNESS 2020 con assoluta consapevolezza e rispetto dell’emergenza sanitaria si sposta dunque da maggio a fine agosto per mettere in networking l’intero comparto del fitness e del benessere con la comunità professionale degli operatori nel suo complesso e tutta la filiera produttiva. Continua così in questi giorni l’attività di progettazione da parte degli organizzatori che sono a supporto e al fianco degli espositori quotidianamente, per la creazione di una manifestazione che pone al centro il benessere del Paese. Sono tante le iniziative e le proposte messe in campo in questi giorni da associazioni, aziende, enti di promozione sportiva e ovviamente il Coni che hanno acceso i riflettori su un settore che si trova a vivere una situazione senza precedenti. Tutte convergono sul tema che lo sport e l’attività fisica, e di conseguenza la filiera, oltre ad un ruolo economico e di occupazione importante per il paese, esprimono anche un autentico valore sociale in termini di educazione a sani stili di vita. Da anni il settore ha abbandonato una visione prettamente edonistica e si è focalizzato sulla prevenzione dei rischi di obesità, soprattutto infantile, tumori, malattie metaboliche e cardiovascolari. Come del resto riconosciuto incontrovertibilmente dall’OMS. Sono questi i temi, mai come oggi attuali, da cui RIMINIWELLNESS trae linfa, rappresentandone a sua volta una tra le massime espressioni e assolvendo a una funzione di guida e ispirazione per decine di migliaia di operatori ed appassionati. Promuovere questa consapevolezza, dietro il velo di un grande evento di divertimento, è da sempre la vera missione della manifestazione. Quello del fitness è un settore che conta in Italia un giro d’affari di attività sportive non agonistiche stimato in circa 10 miliardi di euro l’anno e che annovera circa 18 milioni di appassionati di fitness, cifra quest’ultima che rende il nostro Paese secondo solo alla Germania nelle classifiche Europee. Tantopiù questa edizione di fine agosto di RIMINIWELLNESS intende anche porsi come una grande piattaforma di riferimento con confronti di prospettiva per il settore nel “dopo COVID-19”, condivisione di nuove soluzioni di impresa e di innovativi modelli di business. Con questi presupposti e con il coinvolgimento dei più rilevanti stakeholders del comparto, ITALIAN EXHIBITION GROUP e RIMINIWELLNESS si preparano ad accogliere dal 28 al 31 agosto 2020 le più importanti aziende, i player, i professionisti, gli operatori di filiera, le associazioni sportive, tutti soggetti oggi fermi ai blocchi di partenza a causa dell’emergenza sanitaria e tutti pronti, nel rispetto assoluto delle regole, a ripartire al più presto.