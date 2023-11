Ieg: Mir allarga i suoi confini al mondo Corporate e al Workspace

Dallo spettacolo alla system integration, dal live show alle tecnologie per il mondo corporate. MIR – Live Entertainment Expo, la manifestazione B2B di Italian Exhibition Group dedicata alle soluzioni integrate dell’audio, video, light and sound, unico appuntamento di settore in Italia, torna al quartiere fieristico di Rimini dal 7-9 aprile 2024 con una 7° edizione che allarga i confini dell’evento alle soluzioni multimediali innovative per il workplace del futuro. Dopo il successo del 2023, con l’evento che ha chiuso oltre i livelli pre-pandemici grazie a un +12% di operatori professionali che hanno premiato un format contemporaneo, immersivo e integrato, radicato su un territorio fortemente vocato all’intrattenimento degli spettacoli e della musica dal vivo, MIR 2024 accoglierà filiere e soluzioni tecnologiche inglobando la dimensione corporate, museale, educational e retail e rivolgendosi anche a system integrator, designer, consulenti, creative agency e rental company, oltre a produttori e distributori di tecnologie. TECNOLOGIE PER IL LAVORO DEL FUTURO Il tema dell’integrazione dei processi e degli strumenti digitali più avanzati nei luoghi di lavoro sarà protagonista dell’area MIR Tech 2024 grazie al coinvolgimento dei grandi player del settore, che illustreranno i trend e le novità del mercato in specifici panel dedicati ai benefici della unified communication e collaboration . Nel corso dell’evento, gli espositori potranno entrare in relazione con le community di end-user attraverso molteplici attività: dai convegni alle masterclass dedicate alla formazione, fino percorsi esperienziali rivolti al pubblico per toccare con mano le novità di mercato. AUDIO, VIDEO E LUCI: RIFLETTORI SULL’INDUSTRIA DELL’ENTERTAINMENT Saranno tre le aree espositive di MIR 2024. Sistemi audio, video e luci costituiranno il core di MIR Tech, area realizzata in collaborazione con SIEC - Systems Integration Experience Community, che nella nuova edizione si aprirà a tutti i temi legati alle nuove tendenze nel mondo del lavoro, della didattica, della progettazione degli spazi e delle soluzioni interattive. MIR Club , spazio dedicato all'industria della Dance Music, combinerà aree espositive con le ultime novità dei player internazionali di settore con eventi culturali e live performance dal vivo tenuti da dj e producer di fama nazionale. Torna infine Live You Play, il format esclusivo e unico al mondo dove il “backstage è on stage”: allestita con palchi di ultima generazione e secondo un approccio immersivo, l’area esporrà tutte le tecnologie per la musica dal vivo e inviterà tutti i professionisti a testare i segreti e i punti di forza di tutte le apparecchiature, sopra e sotto il palco. MIR PER IL FUTURO DEL SETTORE Anche quest’anno MIR, che tra experience, eventi e panel di approfondimento mira a moltiplicare le occasioni di business, esperienziali e di networking per la community del live entertainment, riconferma la sua vocazione per favorire lo sviluppo professionale e la crescita formativa con incontri, masterclass e workshop tenuti da nomi di spicco del panorama italiano e rivolti al pubblico degli operatori.

