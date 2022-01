IEG: RiminiWellness torna a tutto fitness: online i biglietti a prezzi speciale

Ritorno alle origini, ma con uno sguardo sempre rivolto al futuro e all’innovazione. È su questa idea che si fonda RiminiWellness 2022, la 16ma edizione della manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata a fitness, sport, benessere e sana alimentazione, che quest’anno riconquista le sue date tradizionali, dal 2 al 5 giugno, presso la Fiera di Rimini. I biglietti per partecipare sono già disponibili online sul sito ufficiale riminiwellness.com e fino al 28 febbraio sarà possibile acquistarli ad un prezzo speciale. Una buona occasione per iniziare il nuovo anno pieni di buoni propositi, dedicando il giusto tempo al proprio benessere psico-fisico. Tanti nuovi obiettivi per ripartire con grinta Il successo dell’edizione “Active” del 2021 ha rappresentato la prima vera ripartenza del settore sportivo e ha messo in luce l’enorme potenziale del fitness come strumento di aggregazione per riscoprire una nuova socialità, fatta di divertimento e di esercizio fisico in totale sicurezza. Da questa spinta positiva, ora si “scaldano” gli attrezzi per RiminiWellness 2022, la manifestazione che tutti conoscono e che negli anni ha dettato i trend più belli e interessanti del vivere bene e dello stare in forma. In aggiunta ai palchi dedicati alle lezioni dal vivo, alla sezione ‘RiminiSteel’ che ospita sport da combattimento, arti marziali, body building e tutto ciò che riguarda la "cultura fisica", è stata riconfermata anche l’area rivolta alle discipline olistiche del Pilates e dello Yoga, che stanno riscontrando sempre più interesse da parte del pubblico. Dopo un anno di assenza, torna anche Pro.Fit, la sezione B2B riservata agli operatori professionali, come i proprietari di palestre e centri fitness, personal trainer ma anche fisioterapisti, medici sportivi etc. che potranno scoprire e toccare con mano tutte le proposte dei principali player per le loro attività. Infine, non mancherà FoodWell Expo, il padiglione dedicato alla sana alimentazione.

cs Italian Exhibition Group