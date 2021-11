IEG: Sigep 2022 fa il pieno di business

28 padiglioni, 1000 brand espositori, i settori Gelato, Pastry, Choco, Bakery, Coffe in tutte le loro declinazioni e pronti, dopo due anni di assenza e crisi pandemica, a un focus su innovazione di prodotto con il fil rouge della sostenibilità; e ancora la Vision Plaza con talks in non stop su trend di filiera, consumatori, tecnologie, strategie di mercato dei diversi paesi del mondo; e poi le quattro Arene dedicate a Gelato, Pasticceria, Panificazione e Caffè in un alternarsi continuo di eventi, concorsi dimostrazioni con i grandi maestri mondiali del dolciario artigianale. Tornerà dal vivo nel 2022 e sarà a tutto quartiere il SIGEP di IEG - Italian Exhibition Group. In fiera a Rimini, dal 22 al 26 gennaio, il 43° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè porterà il dolce e il mondo dell’horeca al centro del business con aziende del calibro di Carpigiani, Gruppo Casa Optima (con i brand Mec3, Pernigotti-Maestri Gelatieri Italiani, Giuso…), Fabbri 1905, Lavazza, Valrhona, Polin Group, Molino Quaglia. E proprio ieri si è riunito a Rimini, per la prima volta dal vivo dopo due anni, il Comitato Tecnico della Gelateria del SIGEP. Per Corrado Peraboni, amministratore delegato di IEG: “Si è trattato di un momento denso di significato, relazionale e di business. Il ritrovarsi tutti in presenza, ha nuovamente dato la misura dell’espressione corale di consenso che anima gli stakeholders della filiera del gelato nel loro rapporto con Sigep”. “Il Comitato - spiega Flavia Morelli, group exhibition manager della divisione Food&Beverage di IEG - è composto da Acomag l’Associazione Nazionale Costruttori Macchine, Arredamenti, Attrezzature per il Gelato, Artglace la Confederation des Associations des Artisans Glaciers de la Communautè Europenne, Associazione Italiana Gelatieri, Cna Alimentare, Confartigianato Alimentazione, Federazione Italiana Gelatieri, Gat - Gelatieri Artigiani Triveneto, Uif – Gruppo Ingredienti per Gelato, e Comitato organizzatore della Gelato World Cup. Dunque con le nove associazioni presenti abbiamo avuto una rappresentazione completa della filiera del gelato con un apprezzamento pieno per il palinsesto di temi e le opportunità di sviluppo che animeranno Sigep 2022”. Un SIGEP22 in tutta sicurezza per buyers e aziende grazie al protocollo anti-covid #safebusiness by IEG e all’accreditamento mondiale Gbac Star

