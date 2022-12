Ieri il Consiglio provinciale, il primo del nuovo presidente Jamil Sadegholvaad

La seduta consiliare di ieri è stata la prima dopo le elezioni del presidente dello scorso 24 novembre, segnando a tutti gli effetti l’inizio del mandato del nuovo presidente, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. La prima delibera di ieri, approvata a maggioranza (si è astenuto il presidente Sadegholvaad), è stata infatti la convalida della sua elezione, cui è seguito il giuramento (foto allegata). Jamil Sadegholvaad ha augurato ai consiglieri buon lavoro e, nella consapevolezza e nella convinzione che la Provincia deve e sempre più dovrà essere al servizio dei Comuni, indipendentemente dal colore delle forze politiche che li governano, ha assicurato il suo impegno in tal senso e auspicato un concreto spirito di collaborazione. Dopo l’approvazione a maggioranza (astenuti i consiglieri Mauro e Zoccarato dell’opposizione) della delibera di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di 24.770 euro, da corrispondere a Start Romagna Spa per i minori incassi registrati nella vendita di abbonamenti “under 26” nell’anno scolastico 2021/2022 di studenti residenti nei Comuni interessati dall’agevolazione provinciale, il Consiglio ha approvato all’unanimità la ricognizione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2021: è stata approvatala la partecipazione dell’Ente in Agenzia Mobilità Romagna – A.M.R. S.r.L. consortile, Centro Agroalimentare Riminese S.p.A. (CAAR), Lepida S.p.A., Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. S.r.L. consortile, Rimini Congressi S.R.L., Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., Start Romagna S.p.A.; confermata la dismissione della partecipazione in Credit Agricole Italia S.p.A e L'Altra Romagna Società consortile a responsabilità limitata. Approvato poi, sempre all’unanimità, il Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023-2025. Infine è stata rinnovata la convenzione con il Comune di Santarcangelo di Romagna per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario e approvata quella per la costituzione dell'ufficio associato per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti del territorio delle Province della Romagna. Entrambe le delibere hanno ricevuto il voto unanime del Consiglio.

c.s. Provincia di Rimini

