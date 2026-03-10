Igor Righetti assegna l'"Alberto Sordi Family Award 2026-San Marino": Pascale, Squaglia e Ventura tra gli 11 premiati In passato lo hanno ricevuto anche i Premi Oscar Helen Mirren e Colin Firth, Matt Dillon e il regista Pupi Avati, gli Ad Rai Rossi e Piquadro Palmieri e il presidente di NaturaSì Brescacin

Svelati tre nomi. Il Premio si terrà sabato 14 marzo dalle 15.30 al Teatro Titano. Un omaggio alla contessa Patrizia de Blanck. Ingresso libero

L’attivista per i diritti civili e degli animali Francesca Pascale, la presentatrice e inviata per dieci anni del programma “Striscia la Notizia” Chiara Squaglia e la conduttrice Tv Simona Ventura sono tre degli undici personaggi che riceveranno il “Premio internazionale Alberto Sordi Family Award 2026-Repubblica di San Marino”, il prestigioso riconoscimento ideato nel 2017 dal giornalista e conduttore radiotelevisivo Rai Igor Righetti, cugino e biografo del grande attore. Il Premio, con ingresso libero, si terrà per la prima volta nella Repubblica di San Marino, nello storico Teatro Titano - con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo - sabato 14 marzo dalle 15.30.

Il riconoscimento - organizzato dalla società di comunicazione, social media marketing e grandi eventi “Loro Comunicazione” - viene assegnato ogni anno a personalità italiane e internazionali del mondo dello spettacolo, della cultura, dell’informazione, dei social e dell’imprenditoria che si sono distinte per il loro talento, la loro professionalità e il loro impegno, contribuendo con il proprio lavoro alla crescita culturale e allo sviluppo dello spirito critico della società nel suo complesso.

L’edizione sammarinese nasce per il forte legame che Alberto Sordi aveva con il Titano. Nel 1995 presentò qui il suo film “Nestore, l’ultima corsa” e per l’occasione fu insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine di Sant’Agata. “Alberto - racconta Igor Righetti - era colpito da questo piccolo Stato all’interno dell’Italia e mi disse che il nostro Paese avrebbe dovuto prendere esempio da San Marino sul rispetto delle regole e sull’educazione civica. Vedere gli automobilisti che si fermavano prima delle strisce pedonali per permettere l’attraversamento in sicurezza e non trovare sporcizia nelle strade furono due caratteristiche che gli rimasero impresse”.

Proprio per questo legame speciale di Alberto Sordi con la Repubblica di San Marino, alcune scene del primo docufilm internazionale, anche in inglese e spagnolo, sulla vita privata del grande attore “Alberto Sordi secret”, scritto e diretto da Igor Righetti e tratto dal suo libro “Alberto Sordi segreto” (Rubbettino editore, giunto alla 12a ristampa) sono state girate nel Titano. Il docufilm - che ha già ricevuto 35 premi in Italia e all’estero, dall’Europa agli dagli Stati Uniti fino all’Asia - è prodotto da “CameraWorks” ed è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma e al Senato della Repubblica. Nel cast figurano, tra gli altri, Fioretta Mari, Maurizio Mattioli, Emanuela Aureli, Enzo Salvi, Mirko Frezza, Daniela Giordano, Fabrizio Raggi e Lorenzo Castelluccio.



L’omaggio alla contessa Patrizia de Blanck

Durante il Premio, un omaggio sarà riservato alla contessa Patrizia de Blanck, “l’ultima leonessa della Tv”, scomparsa di recente, grande amica di Igor Righetti fin dagli Anni Ottanta con il quale ha condiviso non solo momenti personali ma anche tanti progetti televisivi e radiofonici, la sua unica canzone “VaffanVip” e la sua ultima apparizione televisiva e cinematografica nel docufilm “Alberto Sordi secret”, dove ha raccontato la sua storia d’amore vissuta nel 1970 con l’Alberto nazionale: un legame intenso, trasformato poi in un’amicizia rimasta fino all’ultimo. Anche Patrizia de Blanck ricevette il riconoscimento nel 2021.

“Questo Premio - spiega l’ideatore e direttore artistico Igor Righetti - nasce per riconoscere il valore del talento e dell’eccellenza. In un tempo in cui parlare di meritocrazia sembra quasi un atto trasgressivo, noi scegliamo invece di celebrarla. Perché il talento non va nascosto né ridimensionato: va riconosciuto, premiato e raccontato. In un Paese che spesso fatica a riconoscere il merito, fermarsi per dire ‘grazie’ a chi ha talento diventa non solo giusto, ma necessario”.

Partner dell’evento sono Conflavoro, L’Erbolario, Miamo, NaturaSì, Originaltour, Pasta Armando (premium brand di De Matteis Agroalimentare), Piquadro, PuraNatura, Danylautistavip, Italian Wine Brands e Onivars. Il premio è un prezioso bassorilievo dorato realizzato dal maestro orafo Massimo Palombo: rappresenta il vigile Otello Celletti, interpretato da Sordi nel 1960.

L’evento ha patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, VisitSanMarino e Calabria Film Commission. Media partner sono San Marino Rtv, Forbes e SpotAndWeb.it.

Negli anni passati il “Premio internazionale Alberto Sordi Family Award” è stato assegnato, tra gli altri, ai Premi Oscar Colin Firth, Helen Mirren e Robert Moresco, a Gina Lollobrigida, Mark Strong, Matt Dillon, al regista e produttore cinematografico Pupi Avati, Fioretta Mari, Maurizio Mattioli, all’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi, al pittore e attore-trasformista Dario Ballantini del programma “Striscia la Notizia”, al comico e attore Maurizio Battista, alla presentatrice televisiva Elisa Isoardi, al rapper MezzoSangue, al cantautore Povia, alla star di Bollywood Shefali Shah, al direttore dell’agenzia giornalistica TgCom24 Andrea Pucci, al direttore dell’Agenzia di stampa AdnKronos Davide Desario.

