Igr, Rete: "La piazza ha vinto. Gatti dovrebbe fare un passo indietro".

La riforma IGR di Gatti era un vero horror: raccapricciante nei contenuti, mostruosa negli effetti. Un testo pensato male e impostato peggio, che avrebbe colpito solo lavoratori dipendenti, pensionati e frontalieri. Poi è arrivata la piazza, che con forza e determinazione ha fermato questo scempio. Dopo settimane di proteste e pressioni, il Segretario di Stato alle Finanze è stato costretto a riscrivere da capo la riforma, accogliendo le istanze dei sindacati e cancellando gran parte delle sue stesse scelte. Per non perdere definitivamente la faccia ritirandola, ne ha cambiato l’impostazione da cima a fondo: di fatto, ha smentito sé stesso. Nonostante ciò non c’è chiarezza sui numeri, né sugli impatti reali che Gatti continua a evocare senza mai mostrare. Tutto resta avvolto nel buio, come nelle migliori storie di Halloween. Una cosa però è certa: ha vinto la voce dei cittadini contro l’arroganza e l'iniquità. Il Segretario di Stato Gatti dovrebbe trarre le proprie conclusioni: quando una riforma viene bocciata dalla cittadinanza e stravolta così, l’unico atto di dignità possibile è ammettere l'errore e fare un passo indietro.

