“IGR: una non-riforma da ritirare”, martedì serata serata pubblica delle opposizioni

Martedì 23 settembre, alle ore 21:00, le forze di opposizione incontrano la popolazione alla Sala Montelupo di Domagnano per una serata pubblica dal titolo “IGR: una non- riforma da ritirare”. Sarà un momento dedicato ai lavoratori, ai pensionati, ai media e a tutti i cittadini che vogliono capire perché la riforma presentata dal Segretario alle Finanze Gatti è inaccettabile. Per l’opposizione interverranno Emanuele Santi (RETE), Sara Conti (Repubblica Futura), Elisa Zafferani (Domani Motus Liberi) e Alessandro Rossi (Movimento Demos). I rappresentanti delle tre sigle sindacali sammarinesi, Enzo Merlini (CSdL), Milena Frulli (CDLS) e Francesca Busignani (USL), saranno i relatori ospiti. L’iniziativa è in linea con la richiesta mossa dall’opposizione di ritirare immediatamente il PdL, presentato frettolosamente dal Segretario alle Finanze, senza alcun confronto preventivo con le Parti sociali ed i partiti. La riforma IGR, per come è impostata, colpirà duramente i redditi dei dipendenti, dei pensionati e metterà letteralmente in ginocchio i frontalieri, con grave rischio anche per le nostre imprese. Praticamente nulla invece per recuperare le somme evase ed eluse, o i crediti vantati all’estero. Presentata come necessaria a recuperare risorse da destinare a nuovi investimenti (quali?), scopriamo che questa contro-riforma serve a coprire il deficit di bilancio creato da una scellerata gestione dei conti pubblici, di cui il primo responsabile è proprio Gatti. E’ dalla costituzione del Governo che il Segretario si autocelebra sostenendo che i conti sono in ordine e la situazione economica del Paese in crescita. Poi all’inizio dell’estate la giravolta e la voglia di rastrellare fondi passando dal solito bancomat popolare. Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa.