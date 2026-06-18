II prova scritta Scuola Superiore di San Marino



Per la seconda prova del Liceo Classico il brano da tradurre e analizzare è tratto dalla Germania di Tacito, monografia di carattere etnografico scritta nel 98 d.C., nella quale l’autore descrive le popolazioni germaniche indipendenti da Roma. Il contrasto tra il comportamento valoroso degli uomini in guerra e il loro lassismo in tempo di pace richiama l’attenzione dell’autore latino, che descrive in modo non del tutto neutrale consuetudini lontane da quelle romane. Il testo offre così uno spunto interessante per riflettere sul tema dell’alterità e su come lo studio della letteratura classica insegni ancora oggi a relazionarci con chi è diverso da noi.

La prova dell'indirizzo scientifico prevede la risoluzione di un problema di matematica scelto tra i due proposti e di 5 quesiti (2 di matematica e 3 di fisica) tra i dieci indicati nel testo. Nella parte di matematica le richieste ruotano attorno allo studio di funzione e alla determinazione di aree, attraverso cui il candidato può mostrare le competenze acquisite relativamente ai nuclei tematici fondamentali del calcolo differenziale e integrale. I quesiti di fisica riguardano l’elettromagnetismo, in particolare è richiesta la padronanza su questioni attinenti ai campi elettrici, magnetici e la risoluzione di circuiti.

Nel Liceo Linguistico i candidati devono svolgere due prove, scelte tra le lingue comunitarie studiate nel corso del quinquennio.

Per la lingua inglese ai candidati è stata proposta una riflessione, in forma di saggio breve, sull’evoluzione e sulla visione attuale dell’American Dream attraverso l’analisi dell’articolo, “Gen Z is Forcing Us to Rethink the American Dream” tratto da TIME, sett. 8, 2025, dell’economista e scrittrice statunitense Alice Lassman.

La traccia proposta per la lingua francese offre agli studenti l'opportunità di riflettere sulla tematica della passione nelle opere degli autori affrontati durante il percorso di studio, interrogandosi sulla sua natura ambivalente: impulso vitale che spinge all'azione e alla realizzazione di sé, oppure forza distruttiva che può sfociare in scelte nocive o esecrabili.

Per la prova di Spagnolo, la Commissione d'Esame ha scelto un testo tratto da Nada di Carmen Laforet, una delle opere più rappresentative della narrativa esistenziale del dopoguerra spagnolo. La produzione scritta propone una riflessione sulla condizione femminile, sulla libertà individuale e sulla ricerca di identità nella Spagna successiva alla Guerra Civile e nella società contemporanea.

Per la prova di tedesco è stato proposto un estratto del monologo teatrale Dreck del 1993, dello scrittore e drammaturgo austriaco Robert Schneider. L’opera affronta, con uno stile provocatorio, i temi dell’emarginazione, del pregiudizio e della xenofobia. Agli studenti è stato richiesto di sviluppare una riflessione mettendo a confronto i flussi migratori del secondo dopoguerra in Germania, legato all’arrivo dei cosiddetti Gastarbeiter, con le attuali dinamiche migratorie e le sfide che caratterizzano la società contemporanea.

Per il Liceo Economico Aziendale l’argomento principale della prova di Economia Aziendale sono i processi di finanziamento interno dell’attività d’impresa e gli strumenti bancari di breve e lungo termine, con un’analisi di casi aziendali e di programmazione e controllo di gestione.



Comunicato stampa

Scuola Superiore di San Marino









