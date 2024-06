III Parte della Sessione 2024 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa a Strasburgo

Il Capo della Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Marco Nicolini, prenderà parte alla III sessione 2024 dell’APCE che si terrà a Strasburgo dal 24 al 28 giugno prossimi. I lavori di questa sessione si apriranno con l’intervento del Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Theodoros Rousopoulos, a seguito del quale i membri dell’Assemblea si esprimeranno in merito alle richieste di dibattiti con procedura d'urgenza riguardo al disastro umanitario a Gaza e alle sfide alla democrazia in Georgia, nonché sui temi di attualità quali la libertà di espressione e la necessità di un appello per un cessate il fuoco a Gaza.

In plenaria si discuterà di argomenti inerenti il rafforzamento della democrazia attraverso processi di partecipazione e deliberazione, nonché il potenziamento della prospettiva per i giovani nel lavoro dell’Assemblea Parlamentare. Si terranno altresì dibattiti incentrati sul ruolo delle sanzioni nel contrasto alla guerra di aggressione della Federazione Russa in Ucraina, sulla lotta alla cancellazione dell’identità culturale in guerra e in pace, nonché sui processi di riparazione e riconciliazione per superare i conflitti del passato e costruire un comune futuro pacifico, con l’attenzione ad un risarcimento giusto ed equo. L’Assemblea sarà inoltre chiamata ad esprimersi in merito a questioni riguardanti la protezione delle donne che difendono i diritti umani in Europa, le procedure di asilo conformi ai diritti umani, nonché gli aspetti giuridici e relativi ai diritti umani dell’aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina. Interverranno nel corso dell’Assemblea il Segretario Generale del Consiglio d’Europa Marija Pejčinović Burić, nonchè il Ministro degli Affari Esteri della Lituania Gabrielius Landsbergis nella sua comunicazione in qualità di Presidente di turno del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Si indirizzerà inoltre all’Assemblea l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk. Durante la sessione inoltre si eleggerà il nuovo Segretario Generale del Consiglio d'Europa.





Cs Delegazione Consigliare presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa