Il 13 febbraio si festeggia il San Marino National Day a Expo Dubai 2020.

Domenica 13 febbraio a Expo Dubai 2020 si celebra la Giornata Nazionale di San Marino, l’evento che gli Emirati Arabi Uniti organizzano in onore dei paesi partecipanti all’Esposizione Universale inizialmente programmato per lo scorso 10 dicembre e poi rinviato. La Repubblica di San Marino sarà rappresentata dalle più alte istituzioni. La delegazione, che sarà guidata dai Capitani Reggenti S.E. Francesco Mussoni e S.E. Giacomo Simoncini, è composta dai Segretari di Stato Andrea Belluzzi (Istruzione e Cultura), Teodoro Lonfernini (Lavoro e Sport) e Fabio Righi (Industria, Artigianato e Commercio) e volerà a Dubai domani, 11 febbraio dove ad attendere i Capitani Reggenti e i colleghi del Congresso di Stato ci saranno il Segretario di Stato per il Turismo, con delega all’Expo Federico Pedini Amati, il Commissario Generale di San Marino ad Expo Dubai 2020 Filippo Francini e il personale del Padiglione San Marino.

Il programma ufficiale della Cerimonia della Giornata Nazionale del 13 febbraio si aprirà alle 16.15 con l’alzabandiera, l’inno nazionale della Repubblica di San Marino e i saluti ufficiali delle autorità emiratine e degli Eccellentissimi Capitani Reggenti sullo “Stage of Nations” sotto la grande cupola di Al Wasl, centro nevralgico di Expo, che al calar del sole si colorerà di biancazzurro con le proiezioni della bandiera di San Marino. Si proseguirà con la “San Marino Cultural performance” che prevede una breve esibizione musicale di Monica Hill, Sara Jane Ghiotti e Valentina Monetta accompagnate dalle musiciste di Giostremía e uno spettacolo degli sbandieratori della Federazione Sammarinese Balestrieri. Le stesse performer sammarinesi Monica Hille, Sara Jane Ghiotti, Valentina Monetta e Giostremìa terranno un concerto anche precedentemente, alle 14, sempre sotto la cupola di Al Wasl.

Alle 17 le autorità sammarinesi visiteranno il Padiglione della Repubblica di San Marino e successivamente quello degli Emirati Arabi Uniti. A seguire è in programma la cena ufficiale al Leadership Pavilion organizzato dalle istituzioni locali per accogliere la delegazione sammarinese. Previsti durante la giornata altissimi momenti istituzionali per gli Eccellentissimi Capitani Reggenti e i Segretari di Stato. Alle 20 si terrà la parata degli sbandieratori, dei musici e dei figuranti della Federazione Sammarinese Balestrieri lungo le vie di Expo.

Il 12 febbraio, primo giorno di presenza della delegazione sammarinese a Dubai, si terranno quattro prestigiose esibizioni della Federazione Sammarinese Balestrieri ai quattro poli di Expo, alle 11 presso la 2020 Plaza, alle 12.30 presso a Earth Plaza, alle 14 presso la Sea Plaza e alle 15.30 presso la Sun Plaza. Nel pomeriggio, presso il Dubai Millennium Amphitheatre, si terrà il concerto di Monica Hill, Sara Jane Ghiotti e Valentina Monetta con Giostremía, ensamble composta da Simonetta Agarici (pianoforte), Michela Zanotti (viola) e Emanuela Valmaggi (chitarra), un gruppo musicale che vanta diverse esibizioni internazionali fra le quali quella al prestigioso Festival Internazionale di cultura e arti di Jerash in Giordania.

Alle 16.30 del 12 febbraio gli atleti sammarinesi medagliati ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 Alessandra Perilli e Gian Marco Berti incontreranno la stampa locale presso il Padiglione di San Marino in un evento interamente dedicato a loro e alle loro gesta sportive alla presenza del Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini e del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Gian Primo Giardi. La giornata si chiuderà con la sfilata dei Balestrieri di San Marino lungo i viali di Expo e con la visita ufficiale delle autorità sammarinesi al Padiglione Italia. Nell’ambito della visita ufficiale della delegazione sammarinese a Dubai per la Giornata Nazionale che proseguirà fino al 14 febbraio sono previsti numerosi incontri istituzionali e le visite ufficiali ai Padiglioni delle altre Nazioni. La delegazione rientrerà a San Marino nella mattina del 15 febbraio.

