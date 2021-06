Il 13 giugno l'inaugurazione del giardino della Bellezza

A un passo dall’apertura di una mostra curata dagli Istituti Culturali per i 700 anni della morte di Dante (19 giugno), si inaugura, Domenica 13 giugno alle ore 15:30, il giardino della Bellezza nel Convento di San Francesco. Il lavoro, curato dalle monache dell’Adorazione Eucaristica e dalla Ditta Enzo Maioli, si ispira all’Hortus Conclusus e al giardino dantesco della Divina Commedia. I frutti antichi, i fiori, le piante e gli ortaggi simbolici accompagnano lo sguardo a godere quella pace e quella serenità cui ogni persona anela. Nel giardino anche alloro e quercia, piante presenti nella bandiera di San Marino, che vogliono essere un segno di speranza per tutti i visitatori. Il giardino, visibile dall’alto delle mura, vuole contribuire a rendere bella la città e a offrire uno spazio di frescura e colore fra le pietre della Repubblica. La manifestazione prevede una presentazione del giardino da parte di suor Maria Gloria Riva ed Erica Maioli; una visita guidata e, dopo la Santa Messa, un piccolo rinfresco organizzato nel pieno delle norme di prudenza per la pandemia Covid.

Il giardino racchiude gli elementi essenziali dell'Hortus Conclusus: i quattro viali che rappresentano i quattro evangelisti e i quattro fiumi del paradiso, i parterre in cui si trovano piante medicinali aromatiche e fiori, il pozzo centrale che rappresenta la fonte della vita e rimanda al fonte battesimale, il muro di contenimento, i vasi e le statue. Il progetto richiama inoltre l’indumento liturgico sacerdotale della pianeta (esposto nella Pinacoteca di San Francesco) dove i viali sono la forma della croce e il pozzo centrale corrisponde alla testa del sacerdote, colma della sapienza divina.

c.s. sr Maria Gloria e sorelle

