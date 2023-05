Il 16 maggio l’emissione della moneta d’argento da 10 euro dedicata al Centenario dell’Istituzione dell’Ordine Equestre di Sant’Agata

In occasione del centesimo anniversario dell’istituzione dell’Ordine Equestre di Sant’Agata, Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica emetterà una moneta fior di conio in argento del valore di 10 euro (prezzo di vendita 37 euro). L’Ordine, conferito dal Consiglio Grande e Generale con decreto del Gran Magistero di Sant’Agata, presieduto dai Capitani Reggenti, dalla sua origine a oggi ha insignito illustri e autorevoli personalità nel mondo della politica, del sociale, della scienza e della cultura internazionale. Dedicato alla comprotettrice della Repubblica, venne istituito con decreto del 5 giugno 1923, rappresentando nel mondo un raro esempio al quale si ispirarono altre nazioni per creare i loro ordini cavallereschi di merito. Dalla fondazione è un Ordine Cavalleresco esclusivo destinato democraticamente a premiare quei cittadini stranieri encomiabili per eccezionali servizi civili o militari, concrete attività di beneficenza e di altro genere, oppure per elevati meriti umanitari, artistici, politici o sportivi, che si sono resi degni e benemerenti nei confronti della Repubblica, prevede cinque gradi onorifici: Cavaliere di Gran Croce, Cavaliere Grande Ufficiale, Commendatore, Cavaliere Ufficiale e Cavaliere. La decorazione consiste in una croce patente smaltata di bianco, addossata ad una corona di alloro; al centro uno scudetto con l’effige di Sant’Agata l’epigrafe “Sant’Agata Protettrice”, nel cerchio; nel rovescio lo stemma della Repubblica di San Marino con la scritta “Bene Merenti”. La moneta che Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica emetterà il prossimo 16 maggio riporterà sul rovescio proprio la croce di Sant’Agata con il testo “ORDINE EQUESTRE DI SANT’AGATA 1923-2023”, sarà prodotta in 2500 esemplari. Per celebrare il centenario dell’Ordine Equestre di Sant’Agata giungeranno, il 3 e 4 giugno 2023, a San Marino i rappresentanti dei più importi ordini cavallereschi della storia per partecipare al Convegno Internazionale sugli Ordini Cavallereschi e i Sistemi Premiali nella realtà del XXI Secolo. Il convegno, organizzato sotto l’egida della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, pur trattando storicamente i più importanti ordini cavallereschi del mondo, presenta, in modo attuale e concreto, la loro evoluzione nella società contemporanea in cui essi operano con obiettivi umanitari e di sostenibilità ambientale.

cs Poste San Marino