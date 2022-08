Il 17 agosto Rudy Zerbi torna a San Marino Outlet Experience

Rudy Zerbi, protagonista di Deejay On Stage e Play Deejay, gli show di successo organizzati da San Marino Performance a Riccione dei quali San Marino Outlet Experience è orgoglioso partner, tornerà sul Titano per una serata ad alto tasso di divertimento! Il popolare conduttore televisivo e radiofonico, è ormai un affezionato amico di San Marino Outlet Experience e, dopo aver visitato l’outlet in più occasioni durante l’anno, tornerà a San Marino il prossimo 17 agosto da assoluto protagonista. Dalle 21 farà ballare e cantare i visitatori del centro con il “Rudy Show” che sarà preceduto, alle 19, da un meet&greet dedicato a tutti i suoi fans. Si potrà respirare la stessa atmosfera degli eventi estivi di Radio Deejay anche grazie alla partecipazione di Silvia Cecchini e di Ilaria Ercolani e Virginia Della Balda del corpo di ballo di Deejay On Stage. Non mancheranno gadget e sorprese. Appuntamento al 17 agosto!

c.s. San Marino Outlet Experience