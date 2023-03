Il 17 e 18 marzo porte aperte all’Università di San Marino per scoprire i corsi di laurea: le principali iniziative

Saranno laboratori, esperimenti, giochi, mostre, esperienze interattive e visite guidate a caratterizzare l'edizione 2023 degli Open Day dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, divisi in tre sedi nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 marzo: coinvolti i corsi di laurea in Comunicazione e Digital Media, Costruzioni e Gestione del Territorio, Design, Ingegneria Civile e Ingegneria Gestionale. Per gli ultimi tre, oltre ai percorsi triennali, focus sui programmi magistrali. Fra i vari appuntamenti, nella giornata di venerdì il corso di laurea in Ingegneria Gestionale ‘trasformerà’ le aspiranti matricole in manager per un giorno con la creazione, sulla carta, di una start up virtuale: raccolti in piccoli gruppi e coordinati dallo staff del programma formativo, i partecipanti saranno chiamati a ipotizzare, nella cornice di un gioco, un’impresa di carattere innovativo tenendo in considerazione aspetti come l’originalità dei servizi o prodotti offerti, le relazioni con i clienti, i costi e i canali di distribuzione, capendo così di cosa si occupa un ingegnere gestionale. L’iniziativa si svolgerà a Dogana nella sede del World Trade Center, in via Consiglio dei Sessanta 99, dove venerdì è in programma anche una serie di approfondimenti che coinvolgerà il corso di laurea in Ingegneria Civile e il programma triennale in Costruzioni e Gestione del Territorio, dedicato ai geometri. I visitatori potranno ‘toccare con mano’ alcuni degli ambiti approfonditi in aula e sul campo durante lezioni e tirocini, spaziando fra temi ‘green’ come le tecniche ecosostenibili utilizzate nella manutenzione stradale e le bonifiche sostenibili di siti contaminati. Passando da Dogana al centro storico del Titano, il corso di laurea in Design allestirà negli spazi dell’Antico Monastero di Santa Chiara, in contrada Omerelli 20, una serie di mostre nelle quali verranno esposti prodotti editoriali, poster, illustrazioni e sperimentazioni, nonché esperienze interattive e multimediali legate a realtà come la Fondazione Achille Castiglioni di Milano, il Museo Civico Archeologico di Verucchio e l’Orto dei Frutti Dimenticati di Pennabilli. Fra le esposizioni, aperte sia venerdì che sabato, una mostra sulla deportazione nei campi di sterminio nazisti elaborata dagli studenti in collaborazione con l’architetto Anna Steiner e l’influencer Luis Sal. Restando nella parte alta della repubblica, in viale Onofri 87 il corso di laurea triennale in Comunicazione e Digital Media aprirà le porte ai futuri studenti sia venerdì che sabato: nella seconda delle giornate in programma, un approfondimento insieme alla direttrice del programma formativo, Giovanna Cosenza, e le testimonianze degli attuali iscritti. Alcune iniziative si svolgeranno su prenotazione. Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm

c.s. Università degli Studi della Repubblica di San Marino