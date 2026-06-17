Il 19 e 20 giugno un nuovo festival laboratorio organizzato dai corsi di laurea in Design dell’Università di San Marino, che compiono 20 anni

“Abbiamo deciso di sperimentare la progettazione e realizzazione di un’iniziativa nata dall’idea di studentesse, studenti, alumne, alumni e giovani designer”

Dibattiti, incontri, mostre, musica e workshop per affermare i valori su cui si fondano e sviluppano i corsi di laurea in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino: pensare, costruire e agire insieme, come comunità. Questa, in breve, la filosofia del festival laboratorio “Forma aperta”, in programma venerdì 19 e sabato 20 giugno negli spazi universitari dell’Antico Monastero di Santa Chiara, nel centro storico del Titano, inclusi l’aula magna e i giardini.

“Dopo diverse ricerche dedicate negli anni ai processi partecipati e aperti, abbiamo deciso di sperimentare la progettazione e realizzazione di un’iniziativa nata dall’idea delle studentesse, degli studenti, delle alumne, degli alumni e dei giovani designer riuniti nei collettivi Swag Marino e Collettivo 739, che condividono con noi la voglia di mettere la conoscenza al centro di un circolo condiviso e produttivo”, spiega Riccardo Varini, direttore del corso di laurea triennale in Design. “Lo spazio storico del monastero si caratterizzerà come luogo vivo, attraversabile e aperto al pubblico, ibridando discipline, esperienze e sguardi tra locale e globale, tra Università e territorio”.

“Per l’occasione - aggiunge Massimo Brignoni, direttore del corso di laurea magistrale in Interaction & Experience Design - la nostra sede universitaria diventerà un osservatorio sul mondo, un organismo aperto, perso e giocosamente contaminante nel quale favorire ascolti, scambi, esperienze e conoscenze. Sarà la prima edizione di un festival con una propria identità e una vocazione duratura”.

L’iniziativa è patrocinata dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dal Dipartimento di Architettura di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, da Cluster Create Emilia-Romagna e dall’Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva, insieme all’Associazione per il Disegno Industriale - Delegazione Emilia - Romagna, all’Associazione Italiana Storici del Design e all’International Study Center Design HandMade In.

Il festival laboratorio ospiterà, fra le altre cose, la celebrazione conclusiva di “D/VENTI”, insieme delle iniziative con cui il corso di laurea in Design dell’Ateneo sammarinese ha festeggiato vent'anni di attività. Il programma si svilupperà venerdì dalle 14:30 fino a sera e sabato dalle 9:30 alle 13. Ingresso libero.



Comunicato stampa

Università degli Studi della Repubblica di San Marino

