Il 19 e il 20 giugno la magia di Dante pervade San Marino grazie a NexTime Eventi

Il 19 e il 20 giugno la magia di Dante pervade San Marino grazie a NexTime Eventi.

L’agenzia sammarinese porta in Centro Storico “Visionnaire - A riveder le Stelle” NexTime Eventi è pronta a presentare nella Repubblica di San Marino un nuovo, entusiasmante, show: Visionnaire “A Riveder le Stelle”! Visionnaire è uno spettacolo dalle atmosfere magiche tra danza, acrobazie, intrattenimento, illusioni ed incredibili installazioni sul tema della Divina Commedia nel 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri. “A Riveder le stelle” è distribuito in esclusiva mondiale da NexTime Eventi di Alberto Di Rosa, è prodotto da Illusion Group ed è scritto e diretto da Simone Ranieri. Il viaggio nell’Inferno dantesco alla scoperta dei peccati e dei protagonisti del genio del Sommo Poeta attraverso il linguaggio delle arti performative dal vivo, si potrà percorrere nel Centro Storico della Repubblica di San Marino Patrimonio UNESCO il 19 e il 20 giugno prossimi. Visionnaire “A riveder le stelle” è il primo live show teatrale all’aperto ed è promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino ed è reso possibile anche dagli sponsor Pharma Titano, Energreen.sm srl, Cool Things ed Emoshi Hill. “A Riveder le stelle” sarà presentato alla stampa lunedì alle 15 presso la Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino. Il “viaggio” di Visionnaire è a partecipazione gratuita ma è necessaria la prenotazione qui: http://tiny.sm/0w6. Tutte le informazioni per un accesso sicuro all’evento è possibile trovarle qui: https://www.visionnaireperformingarts.com/san-marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: