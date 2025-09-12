TV LIVE ·
Il 22 settembre l’udienza pubblica sull'ammissibilità del Referendum sull'Accordo Ue

12 set 2025
Il Partito Socialista rende noto che, in data 11 settembre u.s., è stata consegnata copia conforme del Decreto 10 settembre 2025 n°12 del Collegio dei Garanti della Costituzionalità delle Norme, al Legale Rappresentante del Comitato Promotore della proposta di Referendum, agevolata dal P.S., che recita: “Volete che l’Accordo di Associazione della Repubblica di San Marino all’Unione Europea sia reso esecutivo esclusivamente in seguito ad approvazione da parte dei cittadini tramite referendum confermativo d’iniziativa consiliare a norma dell’art. 26 della Legge Qualificata 29 maggio 2013 n°1?” Lo stesso Decreto fissa l’udienza pubblica di discussione per l’ammissibilità del referendum sopra citato, per il giorno di lunedì 22 settembre 2025, alle Ore 14,00.

c.s. Partito Socialista




