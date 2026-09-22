Il 24 settembre al Cinema Teatro Concordia proiezione speciale del film “I colori della tempesta”

Il 24 settembre al Cinema Teatro Concordia proiezione speciale del film “I colori della tempesta”.

Giovedì 24 settembre alle ore 21.00, il Cinema Teatro Concordia di Borgo Maggiore ospiterà la proiezione speciale di I colori della tempesta, il film diretto da Roberto Dordit, dedicato alla straordinaria figura di Pasquale Rotondi, il giovane soprintendente delle Marche che, durante la Seconda guerra mondiale, mise in salvo migliaia di opere d’arte italiane. Particolarmente significativo è il legame del film con la Repubblica di San Marino, inserita tra i territori coinvolti nelle riprese. La presenza del Titano all’interno della produzione, rappresenta prova concreta del percorso promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo per sviluppare il Cineturismo e valorizzare San Marino come territorio in grado di ospitare produzioni cinematografiche e audiovisive. Il cinema diventa in tal modo, anche strumento e prezioso volano di promozione del territorio, le immagini delle location sammarinesi possono raggiungere un pubblico quanto mai ampio ed eterogeneo, contribuendo con vasto raggio d’azione a far conoscere il patrimonio storico, architettonico e paesaggistico della Repubblica. La serata del 24 settembre si inserisce al meglio in questo percorso, creando un innesto tra cinema, arte, storia e promozione turistica, e offrendo alla cittadinanza l’occasione di conoscere una produzione che ha avuto anche San Marino tra i propri luoghi di ripresa. La proiezione della pellicola, prodotta da QualityFilm in collaborazione con Rai Cinema e in coproduzione con Staragara, sarà introdotta da una presentazione e dagli interventi della storica dell’arte Roberta Aliventi e del regista Roberto Dordit, che accompagneranno il pubblico alla scoperta della vicenda storica raccontata dal film. Interverrà inoltre Fabrizio Raggi, già responsabile del Cineturismo della Repubblica di San Marino, che ha curato l’organizzazione dell’evento. La proiezione speciale è aperta alla cittadinanza con ingresso gratuito, il film resterà inoltre in programmazione al Cinema Teatro Concordia nei due giorni successivi, con regolare ingresso a pagamento, per permettere al pubblico di assistere alla pellicola anche dopo la serata inaugurale. Si ringraziano per la collaborazione alla realizzazione della serata gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino e la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: