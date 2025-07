Il 25 luglio a Riccione la “Pastasciutta antifascista”: una festa di libertà, memoria e condivisione

In occasione dell’ottantaduesimo anniversario della caduta del fascismo, anche quest’anno Anpi Riccione organizza la “Pastasciutta antifascista”, un appuntamento simbolico e partecipato che si terrà giovedì 25 luglio alle ore 20 in piazzale Matteotti. La manifestazione si ispira alla storica iniziativa della famiglia Cervi, che il 25 luglio 1943 – giorno della destituzione e dell’arresto di Benito Mussolini – offrì un piatto di pastasciutta a tutti i presenti nella piazza di Campegine per celebrare quel momento di liberazione collettiva. Anche Riccione, come molte altre città italiane, rinnova questo gesto simbolico di memoria e condivisione, offrendo pastasciutta gratuita in una serata dedicata ai valori sempre attuali della pace e della libertà. Un gesto simbolico rinnovato nella piazza che porta il nome di Matteotti a cui, nel giorno del centenario della sua barbara uccisione per mano fascista, nel 2024, l’amministrazione ha dedicato un totem.

c.s. Comune di Riccione