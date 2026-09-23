Il 25 settembre riapre la Chiesa di San Pietro

Il 25 settembre riapre la Chiesa di San Pietro.

Venerdì prossimo, 25 settembre 2026, alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, si terrà la cerimonia di riapertura della Chiesa di San Pietro. La Chiesa di San Pietro, insieme alla Basilica di San Marino, costituisce il nucleo fondativo della comunità sammarinese, che dal Santo trae origine. In essa sono conservati i “letti” di San Marino e San Leo, scavati nella viva roccia del Monte Titano. Negli anni 2022/2026 sono stati condotti interventi di restauro diretti dalla Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, in accordo con la Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e di Arte e con la collaborazione degli Istituti Culturali (Musei di Stato-Sezione Archeologica). Venerdì 25 settembre l’incontro inizierà alle ore 16.30 in Basilica del Santo con i saluti dei Segretari di Stato Teodoro Lonfernini e Matteo Ciacci e del Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, S.E. Mons. Domenico Beneventi. Seguirà una presentazione degli interventi di restauro a cura di Paola Bigi (Istituti Culturali, Musei di Stato), Serena Brioli (restauratrice) e Margherita Felici (Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici). Alle ore 17.30 si terrà la cerimonia di riapertura della Chiesa di San Pietro, con la benedizione e una breve riflessione di S.E. Mons. Domenico Beneventi. A seguire per i partecipanti visite guidate alla Chiesa di San Pietro. Sabato 26 settembre e domenica 27 settembre 2026 (Giornate Europee del Patrimonio e Giornata Mondiale del Turismo) la Chiesa di San Pietro sarà aperta con i seguenti orari: sabato 26 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e domenica 27 settembre dalle ore 9.00 alle ore 17.00. La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia di riapertura della Chiesa di San Pietro.

C.s. - Istituti Culturali

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