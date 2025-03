"Il 26esimo Festival internazionale della Magia di San Marino chiude con un successo straordinario"

Si è conclusa la 26ª edizione del Festival Internazionale della Magia di San Marino, che dal 14 al 16 marzo ha trasformato la Repubblica del Titano nella capitale dell’illusionismo. L’evento, che godeva del patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e la Cultura della Repubblica di San Marino, ha visto la partecipazione di alcuni tra i più grandi artisti della scena magica internazionale, offrendo spettacoli di altissimo livello e registrando il tutto esaurito per il Gran Gala della Magia al Teatro Nuovo di Dogana. Oltre agli spettacoli serali, il Festival ha proposto una programmazione variegata, con il congresso magico per gli addetti ai lavori, il Trofeo Arzilli, la Scuola di Magia gratuita, il Gala di Close-Up e numerose esibizioni di magia da strada nel centro storico di San Marino. Il Festival Internazionale della Magia di San Marino si conferma un appuntamento di riferimento per il mondo dell’illusionismo, un evento che valorizza la cultura magica e offre un’esperienza unica a professionisti e appassionati.

Prossimo appuntamento: 14, 15 e 16 marzo 2026

Per ulteriori informazioni:

Email: festivaldellamagiasanmarino@gmail.com

Sito ufficiale: www.festivalinternazionaledellamagia.com

C.s. Festival Della Magia