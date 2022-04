Il 27 aprile aperte le iscrizioni per la “Casa per ferie” a Pinarella di Cervia

Il 27 aprile aperte le iscrizioni per la “Casa per ferie” a Pinarella di Cervia.

Saranno aperte dal 27 al 29 aprile, le iscrizioni per i soggiorni alla “Casa per ferie San Marino” di Pinarella di Cervia. Come ogni anno sono 7 i diversi turni disponibili, a partire dal 5 giugno e fino al 10 settembre 2022, a cui possono accedere gli assistiti ISS e i sammarinesi non residenti. Gli ospiti potranno usufruire del soggiorno di vacanza per uno o più turni settimanali, che andranno dal lunedì al sabato. Le iscrizioni verranno effettuate presso “Il Casale La Fiorina” nei giorni 27-28-29 aprile 2022 dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Le domande vanno consegnate personalmente, si consiglia quindi di presentarsi con il modulo di iscrizione compilato che si può scaricare dal sito ISS (ww.iss.sm) dove è reperibile anche tutta la modulistica per l’iscrizione. La quota di soggiorno dovrà essere versata al momento dell’iscrizione mediante assegno bancario non trasferibile o contante. Le domande per la candidatura al servizio di animatori volontari dovranno essere presentate in busta chiusa entro il 29 aprile presso la segreteria del “Casale La Fiorina”. Durante i soggiorni dovranno essere rispettate le misure di contenimento alla diffusione del Covid-19.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: