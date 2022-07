Il 27 luglio il concerto "Ringraziamento" al Teatro Titano a scopo benefico

"L'evento è nato per condividere con la nostra Comunità, un momento di socialità che aspettavamo da tanto tempo. Ho pensato e condiviso con il Consiglio Direttivo, che il ritrovarci in amicizia, una sera d'estate, con tanta voglia di leggerezza dopo un lungo periodo di emergenza sanitaria e una guerra in corso, ascoltando l'esecuzione di musiche di Beethoven-Bach eseguite da professionisti di chiara fama con un nobile fine di solidarietà, testimoniasse anche l'impegno costante da sempre profuso dall'Associazione San Marino-Italia nei suoi ultimi anni di attività. Il Concerto è intitolato RINGRAZIAMENTO. Coniugare grazie alla musica, l'associazionismo, la società civile, le istituzioni con la solidarietà, è senza dubbio da considerarsi un ulteriore prezioso punto d'incontro tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica d'Italia, un ulteriore passo in avanti a supporto del legame secolare che la nostra associazione ha sempre promosso e sostenuto con le proprie attività. Ancora oggi, ogni nostra azione contribuisce allo sviluppo di sinergie efficaci ed innovative nell'ambito politico-economico-sociale-culturale, con il supporto di tutti i soci, e le varie collaborazioni italiane o sammarinesi instaurate di volta in volta, in questo evento con l'Istituto Musicale Sammarinese che ringrazio fin d'ora per la fattiva collaborazione.

Ai soci, ai concittadini, agli amanti della buona musica, alle persone sensibili al bene comune, si chiede in questa particolare occasione, di partecipare e di esprimere con la loro presenza, il senso di appartenenza alla comunità, per un nobile fine: contribuire alle spese mediche del nostro giovane campione di motocross Bryan Toccaceli del quale tutti conoscono la storia e la gravità dell'incidente che gli ha cambiato drammaticamente l'esistenza. Da cittadina italo-sammarinese, da donna che vive il presente, da presidente di questo sodalizio, sono contenta di esserci, di nutrire ancora amore per il futuro, di sentirmi sinceramente orgogliosa e molto onorata del patrocinio a noi concesso dall'On. Le Congresso di Stato della Repubblica di San Marino e dall'Ambasciata d'Italia. È stata organizzata una prevendita dei biglietti in tre giornate: Intero Euro 10,00 CENTRO ATLANTE venerdì 15 luglio dalle h.17.00 alle h.19.30 COAL FIORENTINO lunedì 18 luglio matt. dalle h. 11.00 alle h.13.00 pom. dalle h.17.00 alle h.19.30 TITANCOOP VALDRAGONE giovedì 21 luglio dalle h.17.00 alle h.19.30

Cs Elisabetta Righi Iwanejko

*Presidente Associazione San Marino-Italia