DIPARTIMENTO ISTRUZIONE Il 30 novembre scade il termine per richiedere i contributi previsti dalla Legge sul Diritto allo Studio

La Segreteria Istruzione e Cultura ricorda che il 30 novembre 2022 scadrà il termine per richiedere i contributi previsti dalla Legge sul Diritto allo Studio (Legge 21 gennaio 2004 n. 5). Si ricorda che le domande possono essere presentate:  per via telematica attraverso l’applicativo ECOS nel Portale della Pubblica Amministrazione www.gov.sm fino al 30 novembre 2022; presso l'Ufficio Diritto allo Studio fino al 30 novembre 2022, previo appuntamento da fissare tramite BOOK PA oppure telefonando dalle 11.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì al numero 0549 - 88.22.57. Per INFORMAZIONI e ASSISTENZA è possibile contattare l'Ufficio Diritto allo Studio al numero 0549 – 88.22.60 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dal lunedì al giovedì. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.istruzioneecultura.sm

