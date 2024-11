Il 30 novembre scadono i termini per caricare i certificati per il mantenimento degli Assegni Familiari

Si ricorda alla cittadinanza che il 30 novembre scadono i termini per caricare il certificato di iscrizione e frequenza scolastica o universitaria per il mantenimento degli assegni familiari, per studenti e studentesse dai 16 anni in su o che compiranno 16 anni nel periodo settembre 2024 – agosto 2025. La nuova procedura, divenuta obbligatoria, ha sostituito la veccia modalità di invio tramite email. I dati quindi, vanno caricati direttamente su piattaforma ECOS, accessibile tramite il portale www.gov.sm. Sulla piattaforma ECOS - già utilizzata per la richiesta dei contributi per il diritto allo studio – è presente infatti, una sezione dedicata all'upload dei certificati di iscrizione in formato PDF. Questa misura riguarda tutti coloro che frequentano Istituti superiori o Università fuori dalla Repubblica di San Marino. Tale procedura non è invece richiesta alle famiglie degli studenti e studentesse frequentanti la Scuola Superiore di San Marino e l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, per i quali i certificati verranno trasmessi agli uffici competenti dagli Istituti stessi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

Ufficio Assegni Familiari: 0549 994401 - assegni.familiari@iss.sm;

Ufficio Diritto allo Studio: 0549 882260 - info@dirittoallostudio@pa.sm.

