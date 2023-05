Il 31 maggio la giornata mondiale per conoscere e difendere le lontre

Mercoledì 31 maggio lontre superstar all’Acquario di Cattolica, dove si celebra la Giornata Mondiale della Lontra. Il World Otter Day è una giornata speciale le Lontre asiatiche dalle piccole unghie (Aonyx cinereus) sono le protagoniste dell’Ingresso Giallo, il padiglione dedicato ai fiumi nella la struttura cattolichina Costa Edutainment. Qui, ogni giorno alle 10:40 e alle 16:00 si svolgono due importanti momenti divulgativi che combaciano con la cibatura delle lontre: mentre queste sfrecciano, giocano, compiono evoluzioni acquatiche rapidissime ed acrobatiche, un esperto è a disposizione del pubblico per descrivere, rispondere e soddisfare qualsiasi curiosità su questi affascinanti quanto vulnerabili animali. Infatti, con molte specie inserite nella lista rossa dallo IUCN – Unione Internazionale per la Conservazione della Natura – le lontre sono a rischio: inquinamento e variazioni climatiche restringono sempre più il loro habitat naturale costringendole a una pericolosa concorrenza con l’uomo per poter pescare e cibarsi. Inoltre l’insano commercio di pelli e di animali esotici, le rende preda dei cacciatori di frodo e dei contrabbandieri: le lontre sono mustelidi, parenti di castori ed ermellini, con i quali condividono la pregiata pelliccia da non confondere con le nutrie, che sono invece roditori come topi e conigli. L’impegno dell’Acquario di Cattolica, attraverso il progetto “Salva una Specie in Pericolo” passa attraverso la divulgazione e la sensibilizzazione del pubblico, a sostegno di chi lotta nei luoghi di origine delle lontre, in questo caso lo IOSF, Fondo Internazionale di Salvaguardia della Lontra. Il 31 maggio ci saranno tanti modi di sostenere le lontre: partecipando alle cibature delle 10.40 e delle 16 grandi e piccini potranno fare un “selfie” con la lontra – senza contatto con gli animali – accanto alla vasca, o potranno acquistare la piccola lontra di pelouche a prezzo speciale, per contribuire ai progetti di tutela dell’Acquario e portarsi a casa una mascotte irresistibile. Per tutti i bimbi ci sarà anche un simpatico ricordo da colorare, perché non è mai troppo presto per diventare amici dell’ambiente. L’Acquario di Cattolica è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30.

Info sul sito www.acquariodicattolica.it

cs Costa Edutainment Spa