Il 4 ottobre prende il via la rassegna di Commedie dialettali 2025-2026 a Serravalle

Ritorna la RASSEGNA DI COMMEDIE DIALETTALI 2025_2026 all’Auditorium Little Tony a Serravalle (RSM), proposta da Giunta di Castello di Serravalle e Centro Sociale S. Andrea. Tradizionale appuntamento, atteso dagli appassionati di dialetto, che valorizza l’importante lavoro delle compagnie teatrali dialettali amatoriali, che mantiene viva la peculiarità del vernacolo sammarinese e romagnolo, offrendo una bella occasione di una serata adatta a tutti. Il cartellone quest’anno con sette spettacoli vede la presenza di: Compagnia dialettale SAMMARTINESE GIORGIO TORSANI di San Martino dei Mulini, Compagnia QUEI D’SERAVAL e … di San Marino, Compagnia Teatrale LA CAROVANA di Riccione, Compagnia Dialettale JARMIDIED di Rimini, Compagnia Teatrale Filodrammatica HERMANOS di Longiano, Compagnia LA BELARIOESA di Bellaria e la Compagnia di teatro dialettale LA MULNELA di Poggio Berni. Il primo appuntamento di Sabato 4 ottobre alle ore 21 sarà con la Compagnia dialettale Sammartinese Giorgio Torsani di San Martino dei Mulini che propone la Commedia: "Cicom un'è un pataca", tre atti comici di Pier Paolo Gabrielli. Una commedia con divertenti colpi di scena, da non perdere.

Per informazioni e prenotazioni: 337 1010902 - E.mail: csandrea@alice.sm Intero di € 12 (dodici) – ridotto di € 10 (dieci)