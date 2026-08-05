Il 6 agosto è Giovedì in Centro

Prosegue il calendario dei Giovedì in Centro, la nuova iniziativa che anima il Centro Storico con serate dedicate allo shopping, all’intrattenimento, alla cultura e alla scoperta del patrimonio della Repubblica. Il terzo appuntamento, in programma giovedì 6 agosto, offrirà ai visitatori tante iniziative pensate per vivere il Centro Storico fino a tarda sera. Attività commerciali e pubblici esercizi aderenti resteranno aperti fino alle 23.00 offrendo l’opportunità di fare shopping, concedersi una pausa nei locali del centro e gustare le specialità della tradizione sammarinese, vivendo appieno l’atmosfera estiva tipica delle vacanze. Non mancheranno musica e spettacoli nelle location più note: spazio alla musica live in Piazza della Libertà con il duo Bo Cassidy & Paul B Sammers e a Porta San Francesco sulle note di Massimo Marches & Stefano Zambardino. La Cantante Mascherata in Piazza Titano proporrà le hit più famose di tutti i tempi mentre il Mago Roby in Piazza Garibaldi e il Mago Giais a Porta della Fratta presenteranno i loro spettacoli di magia per divertire grandi e piccini. Il programma artistico è curato da Antonio Ramberti. Le esibizioni si alterneranno nelle diverse location del Centro Storico nelle fasce orarie 20.30- 21.15, 21.30-22.15 e 22.20-23.00, trasformando piazze e scorci più suggestivi in un grande palcoscenico a cielo aperto. Tra le opportunità più attese, l’apertura serale fino alle 22.45 della Prima Torre Guaita e della Seconda Torre Cesta dalle quali ammirare panorami incredibili e del Museo di Stato per una full immersion nelle radici di San Marino. Sarà inoltre possibile fino alle 23.00 visitare la mostra “Icone Sacre Pop” di Simone Legno, presso la sede della Segreteria di Stato per il Turismo. Per accogliere al meglio i visitatori, l’Ufficio Informazioni Turistiche sarà aperto anche in orario serale dalle 19.30 alle 23.00. Per agevolare l'afflusso dei turisti, la Funivia rimarrà in funzione fino alle ore 00.45 e saranno confermate le corse serali aggiuntive dello Shuttle Bus San Marino-Rimini alle ore 22.00 e 23.15. Promossa dalla Segreteria di Stato per il Turismo, con la collaborazione dell'Ufficio del Turismo e delle associazioni di categoria USC, USOT, UNAS e OSLA, la rassegna continua ad animare il Centro Storico con un calendario di appuntamenti che valorizza il patrimonio della Repubblica attraverso un'offerta capace di coniugare spettacolo, cultura, commercio e accoglienza

c.s. Ufficio del Turismo







