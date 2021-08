Il 6 agosto Italia in Miniatura festeggia 50 anni e regala l’ingresso a 1000 riminesi

Finalmente è arrivato il momento di fare festa! Venerdì 6 agosto festeggia 50 anni Italia in Miniatura, il parco in miniatura più antico e famoso d’Italia, fondato a Rimini nel 1970, da Ivo Rambaldi e ora di proprietà del gruppo Costa Edutainment. Completamente ristrutturato e rinnovato, annunciato da un ingresso con fontane luminose e la statua di un bimbo gigante alto 11 metri, il parco racconta l’Italia attraverso 300 perfette riproduzioni in scala di monumenti Italiani ed europei e attrazioni originali. Italia in Miniatura ha accolto in cinque decadi Italiani e stranieri che hanno visitato il parco con la scuola, i genitori o con gli amici, e lo hanno visto crescere ed evolversi insieme a loro. Il parco che ha portato a Rimini tre generazioni di visitatori e turisti, ora apre le porte alla sua città. Invito per 1000 Riminesi Che festa sarebbe se non si invitassero gli amici? Ecco perché da parte di Costa Edutainment, il Presidente Giuseppe Costa e la General Manager del Polo Romagna Patrizia Leardini, hanno lanciato un invito speciale: ingresso gratuito per 1000 Riminesi, chiedendo di registrarsi sul sito www.italiainminiatura.com. La curiosità di rivedere il “loro” parco rinnovato e di portarci la famiglia ha scatenato i click: a meno di 12 ore dalla pubblicazione della promozione, i mille posti sono andati esauriti! Per i 1000 rapidi fortunati, il 6 agosto il parco sarà gratuito, con accesso dalle ore 17 alle ore 20. Per tutti,è necessaria la certificazione Green Pass. Tre anni di restauri per attrazioni, piazze e miniature Non sono solo le 300 riproduzioni in scala dei monumenti a suscitare gli “oh” di meraviglia, ma anche le attrazioni, interamente progettate e realizzate “in casa” negli anni, comprese nel prezzo del biglietto. A partire dagli anni 80 sono nate Venezia, con il Canal Grande navigabile in gondola e una Piazza San Marco grande 1:5 dell’originale, la famosa Monorotaia, Castel Sismondo, replica della fortezza malatestiana di Rimini attrezzata con cannoni ad acqua, Scuola Guida Interattiva, dove i bambini imparano a stare al volante, Esperimenta, il padiglione scientifico o Vecchia Segheria, solo alcune delle attrazioni che il parco offre da fare al parco. Pinocchio è forse l’attrazione dal restyling più sorprendente: un viaggio a bordo di un trenino colorato per incontrare i personaggi della fiaba di Collodi, con tutto realizzato a mano da artisti, costumisti e scenografi. Con un investimento di oltre 3 milioni di Euro, Costa Edutainment ha affidato i lavori a Filmmaster Events, società tra le più importanti al mondo nella creazione e produzione di eventi live e cerimonie, fra le quali la recente ed emozionante apertura di Euro2020. Sotto la direzione creativa di Alfredo Accatino il parco è tornato a essere il luogo dove i piccoli si sentono grandi e dove i grandi… tornano bambini. Non tutto è cambiato però: in Piazza Italia, l’imprevedibile Signora Gina continua da decenni a gettare acqua sui vicini molesti!



