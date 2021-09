Il 6 ottobre la nuova puntata di "CSdL Informa"

È in programma mercoledì 6 ottobre la nuova puntata del programma "CSdL Informa". La CSdL dà dunque appuntamento alla settimana prossima per il proprio format di informazione e approfondimento sui temi sindacali e sociali di maggiore attualità, in onda alle 18.30 sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Gli argomenti della puntata verranno comunicati nei giorni immediatamente precedenti.

c.s. CSdL

