Il 7 luglio, per il compleanno della Galleria Nazionale

Martedì 7 luglio ore 19 ed ore 20, in occasione della giornata di inserimento di San Marino nella lista del patrimonio Unesco e per celebrare il secondo il Compleanno della Galleria Nazionale si terranno due speciali visite guidate e sarà a diposizione del pubblico la documentazione relativa alle relazioni tra San Marino e le Biennali d'Arte Contemporanea. Uno speciale allestimento di pubblicazioni e documenti avrà luogo nell' Archivio performativo mentre sarà riesposta nella Sala Centrale del Museo l'ultima opera d'arte contemporanea presentata e prodotta appositamente dagli Istituti Culturali per la partecipazione all'ultima Biennale d'Arte di Venezia "Exercises for a polluted mind" di Martina Conti. Infatti, San Marino negli anni '50 è parte della scena internazionale dell'arte contemporanea: dal '56 al '67, sul territorio sono state organizzate le famose Biennali Internazioni d'Arte di San Marino, di cui la IV e la VI presiedute da Giulio Carlo Argan. Nell'1982 San Marino è stato anche il primo micro stato a partecipare alla Biennale d'Arte di Venezia con un proprio padiglione, presentando artisti sammarinesi, con la cura di Achille Bonito Oliva. Oltre a ciò, San Marino partecipa dal 1992 interrottamente, alle Biennali dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo, (la diciannovesima edizione sarà ospitata l’anno prossimo nel nostro Paese), presentando più di 72 giovani artisti sammarinesi e diversi progetti transnazionali. Presso la Galleria Nazionale saranno a diposizione di adulti e bambini l'installazione di Elisa della Balda e l'ALBUM da Colorare ispiato alle opere della Collezione del Museo, per disegnare e colorare in Galleria. I disegni che il pubblico vorrà realizzare rimarranno esposti a fianco delle opere stesse. Continuerà anche ad essere esposta e ad interagire con il pubblico, l’opera creata da Eva Marisaldi per la ex Galleria Ferroviaria Il Montale eseguita nel 1991 durante la manifestazione di Provoc'Arte, ispirata al tappeto di Cosroè.

c.s. Istituti Culturali