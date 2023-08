Il Bacrama e la leggenda del Popolo Volante a "Tuttavia...che Spettacolo!"

Arriva il Bacrama a San Marino!, una disciplina mista tra arte marziale e giocoleria, che favorisce lo sviluppo sportivo e personale, aumenta le capacità motorie, il colpo d’occhio e il rispetto per l’avversario. Durante il combattimento è utilizzato tutto il corpo in interazione con l’ambiente circostante. Bacrama conosciuto anche come Uguale od Opposto, rispecchia gli equilibri in movimento della Natura, è uno sport molto particolare che unisce movimenti della scherma, abilità della giocoleria e fluidità di pensiero della morra cinese. Il duello non avviene tramite una spada ma attraverso il bacchio, un bastone bilanciato in gomma, colorato alle estremità di bianco e di rosso. I bacchiatori, ossia i praticanti della disciplina, devono lanciare e riafferrare la propria arma e toccare il corpo dell’avversario o la sua arma, quando l’estremità risulta a loro propizia. Sarà con noi il suo inventore e Maestro Mattia Micai e una decina di bacchiatori. Per l'intera giornata di sabato 2 settembre, tutti potranno provarlo, anche i bambini dagli 8 anni in su. La leggenda del "Popolo Volante" racconta la nascita di questa particolare branca agonistica e, grazie ad AIDUS Associazione per l'Inclusione di Udenti e Sordi, alle 12.15 della stessa giornata, sarà tradotta interamente il LIS - lingua italiana dei segni - unitamente alle regole dei combattimenti.

