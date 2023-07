Il Baskin a "Tuttavia...che Spettacolo!"

Con l'auspicio che si possa allestire in futuro una squadra sammarinese, durante “Tuttavia…che Spettacolo!” si terrà il primo torneo sul nostro territorio di Baskin. Il Baskin nato a Cremona nel 2001, è una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative. Il marchio Baskin indica infatti, un nuovo design pedagogico della pallacanestro, trasformata in una attività radicalmente inclusiva, con una grande attenzione alla diversità umana in termini di abilità fisiche e mentali. Il Baskin è uno sport che permette a tutti, maschi e femmine, giocatori con tanta o poca esperienza sportiva, con elevate o ridotte competenze tecniche, con qualsiasi tipo di disabilità fisica e/o intellettiva, di giocare insieme secondo un regolamento che è in continua evoluzione. Nel 2019, collegato al Baskin, nasce l’ENSI, Ente Nazionale Sport Inclusivi riconosciuto dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico). Si tratta del primo Ente Nazionale di sport inclusivi che, nel 2020 prende il nome di EISI: Ente Italiano Sport Inclusivi. Attualmente il Baskin è inserito nei Campionati Sportivi Studenteschi ed è presente in quasi tutte le regioni italiane con circa 160 associazioni sportive iscritte all’E.I.S.I. Le regole del Baskin sono “disegnate” al fine che ciascun giocatore in campo possa esprimere al massimo la propria performance e venga valorizzato per ciò che sa fare autonomamente. Il regolamento del Baskin adatta: il materiale (uso di più canestri: due normali; due laterali più bassi; possibilità di sostituzione della palla normale con una di dimensione e peso diversi); lo spazio (zone protette previste per garantire il tiro nei canestri laterali); le regole (ogni giocatore ha un ruolo definito dalle sue competenze motorie e ha di conseguenza un avversario diretto dello stesso livello. Questi ruoli sono numerati da 1 a 5 e hanno regole proprie); le consegne (possibile assegnazione di un tutor, giocatore della squadra che può accompagnare più o meno direttamente le azioni di un compagno disabile). Anche i ragazzi normodotati beneficiano di questo percorso: infatti nel baskin essi imparano ad inserirsi e ad organizzare un gruppo che conta al suo interno gradi di abilità differenti. I giocatori sono stimolati a sviluppare nuove capacità di comunicazione promuovendo la propria creatività e instaurando relazioni emotive particolarmente coinvolgenti. Inoltre la condivisione degli obiettivi sportivi con le diverse abilità permette di apprezzare le ricchezze e le capacità che la diversità porta con sé. Con la promozione di questa disciplina durante “Tuttavia…che Spettacolo!”, auspichiamo per il futuro, la formazione di una squadra bianco azzurra che possa partecipare alle varie competizioni fuori dai nostri confini. L’Organizzazione (comunicato stampa) P.S. per info sui corsi di formazione per docenti collegarsi alla piattaforma https://baskinacademy.com/, mentre qui segnaliamo un video inerente al regolamento.

Cs - Mototerapia San Marino