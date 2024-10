Il benvenuto del Sindaco Jamil Sadegholvaad al nuovo comandante dei Vigili del Fuoco, Luigi Ferraiuolo

Questa mattina il sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto, nel proprio ufficio, il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco, Luigi Ferraiuolo. Un’occasione, oltre che per conoscersi, per dare il benvenuto al comandante da parte di tutta l’Amministrazione e della città. Durante l’incontro è stata rinnovata, da parte del primo cittadino la più ampia disponibilità e collaborazione sul fronte della sicurezza del territorio. Il nuovo comandante proviene da Ferrara e ha preso il posto al vertice del Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini dell’ingegner Piergiacomo Cancelliere che, dopo tre anni, lascia la Romagna per andare a prendere servizio a Latina. Il sindaco ha donato al comandante due libri: "Rimini sotto le bombe 1943-1944. Cronache e voci della città" e "Romagna lo dici e sorridi. Alla scoperta di una destinazione unica".

