Il Bevitori della Tv parla al Bevitori del Governo?

Spiazzanti dichiarazioni del Segretario di Stato con delega all’AASS alla tv di Stato sul futuro della “super extra multiutility”. “Quello che dobbiamo fare è un percorso di messa in sicurezza di AASS, mettiamola così, di rafforzamento di AASS per quanto riguarda l'attività aziendale… tantissimi servizi, che sono forse anche troppi… abbiamo una super extra multiutility che ha bisogno di essere organizzata a nostro parere, ed è questo l'obiettivo che insieme all'ingegnere Chiaruzzi vogliamo raggiungere: creare le funzioni specifiche con responsabilità specifiche". Il Segretario di Stato con delega all’AASS nel corso di una trasmissione alla tv di Stato ha svelato uno dei misteri più controversi dell’Azienda dei Servizi: il futuro della Direzione AASS. Non ci è chiaro però se l’Alessandro Bevitori della trasmissione parla con il Bevitori del Congresso di Stato. Gli atti del governo (delibera di mancato rinnovo dell’ing. Chiaruzzi a direttore dell’AASS), le spese (vedi dodici milioni per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico bresciano), lo shopping societario consentito all’AASS sono all’antitesi di quanto dichiarato in tv. La delibera n. 1 del 19/11/24 “Rinnovo incarico e contratto del Direttore dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici” disponeva la cessazione dall’incarico di Direttore dell’ing. Chiaruzzi a far data dal 30/11/25 e che “le procedure per l’emissione di Bando Pubblico di selezione per Direttore dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici saranno comunque avviate entro il 31 dicembre 2025.” Apprendiamo invece che 4 giorni prima della cessazione dell’incarico l’ex Direttore viene nominato “ad interim fino a quando non ci sarà la conclusione del bando di selezione”. Durante gli ultimi 12 mesi il Bevitori della tv e quello del governo non si sono parlati? In più, che fine ha fatto il manager in uscita dall’ISS che aveva già iniziato a scendere di pochi metri per insediarsi nell’ufficio del povero Chiaruzzi a cui quello della tv ha detto “promoveatur ut amoveatur”? Repubblica Futura esprime disappunto verso un modo di agire che brutalizza l’autonomia di un importante ente pubblico e riduce la nomina della direzione a una partita a dama fra i potenti della maggioranza. C’è di più: dopo avere avviato l’AASS nella spericolata operazione di produrre energia elettrica in un nebbioso pianoro in Lombardia al costo di dodici milioni di euro, costituendo una società sammarinese ad hoc e comprando una società in Italia, tutto fatto alla chetichella dal Bevitori del governo in joint venture con Gatti (quello dei diciassette milioni di euro di tasse), il Bevitori della tv scopre che l’Azienda è “una super extra multiutility”. Quello della tv pare abbia anche saputo da quello del governo che l’Azienda probabilmente diventerà il maggior azionista di una società di informatica. Sarà per questo che l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è diventata, per il Bevitori della tv stupito da tanto attivismo, “una super extra multiutility”? Repubblica Futura prende atto che anche sull’AASS il governo non ha alcun tipo di progetto per garantire futuro e sviluppo ad uno degli asset strategici dello Stato. La riorganizzazione dell’AASS è una questione seria, andrebbe ponderata coinvolgendo parti sociali, dipendenti, Consiglio di Amministrazione e non fatta fra Natale e la befana. Repubblica Futura rispetto alla previsione del bilancio AASS del 2026 e ai forti rischi dell’investimento in Lombardia e di altri investimenti che il governo sta facendo fare all’Azienda, ritiene si stiano innescando dinamiche pericolose per il futuro di quell’Ente Autonomo, rispetto alle quali ancora non è dato capire dai due Bevitori quale idea ha il Segretario di Stato con delega alla “super extra multiutility”.

C.s. - RF







