Il bilancio 2024 della Biblioteca comunale “ G.A. Battarra”, 6200 libri presi a prestito, oltre 700 alunni coinvolti

Anche nel 2025 prosegue l’attività itinerante della biblioteca comunale “G.A. Battarra” con "Bibliobus", il servizio partito lo scorso novembre di prestito libri per adulti e bambini che arriva direttamente nelle frazioni di Coriano. Prossimo appuntamento il 4 febbraio a Passano. Con la collaborazione dei volontari Auser basta recarsi alle sale parrocchiali o ai circoli Anspi per ritirare o prenotare il proprio libro preferito. “La biblioteca è sempre più a portata di mano dei cittadini per agevolare e avvicinare alla lettura grandi e piccini. Oltre a questo progetto - dichiarano il sindaco Gianluca Ugolini con delega alla Biblioteca e l’assessore alla Programmazione eventi, Anna Pazzaglia - il 2024 ha visto la conferma di numerose iniziative. Il nuovo servizio del Bibliobus, i Gruppi di lettura per adulti e per i più piccoli in biblioteca e le visite delle scolaresche con oltre 700 alunni, confermano l'importanza di promuovere la conoscenza, il dialogo ed essere punto di riferimento per numerose iniziative. L’ attività di divulgazione della lettura con il prezioso contributo dello staff bibliotecario e delle volontarie, svolto ogni giorno con passione e dedizione, rappresenta un servizio che di anno in anno- chiude Ugolini - vogliamo potenziare e valorizzare a beneficio di un pubblico sempre più vasto”. Nel 2024 la biblioteca comunale ha registrato numeri in crescita sfiorando le 6mila presenze con oltre 300 nuovi iscritti e 6200 prestiti, di cui 3200 per libri della sezione ragazzi e bambini. Nel genere narrativa i libri più letti sono stati “ La vita intima” di Niccolò Ammaniti al primo posto delle preferenze tra gli adulti, “ Pablo, l’arte dell’amicizia” di Remy Lai nella sezione Ragazzi e “ Quel fiore è mio!” di Alice Hemming per i bambini. A cadenza mensile si sono svolti i gruppi di lettura adulti e giovani modulati all’età dei partecipanti come “Insoliti lettori” in cui condividere letture e riflessioni, “Junior”, “Book Club” e Ti racconto una storia” con letture per bambini alle quali hanno partecipato anche i genitori. Nella Sala Polivalente della Biblioteca comunale, dedicata alla giornalista e scrittrice Giovanna Preda in cui si tengono le sedute di Consiglio Comunale, si sono svolte nel 2024 una cinquantina di iniziative tra conferenze per l’80esimo anniversario della Linea Gotica, mostre, incontri pubblici dell’Ausl Romagna, assemblee di associazioni sportive, agricole e incontri formativi di enti terzi.

