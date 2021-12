Il bilancio dell'Associazione sammarinese Dante Alighieri

Il 2021 giunge alla fine ed è tempo di fare un bilancio delle iniziative tenute in Repubblica per ricordare ed onorare la figura e l’opera di Dante Alighieri nella ricorrenza del VII centenario dalla morte. Si inizia con la costituzione del Comitato Sammarinese per le celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. Memori nel Paese dell’omonimo Comitato istituito nel 1921, è sorto con lo scopo di promuovere, coordinare e organizzare gli eventi celebrativi, annoverando, sotto l’egida della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Ambasciata d’Italia a San Marino, gli Istituti Culturali (Biblioteca di Stato, Musei di Stato e Archivio di Stato), l’Università degli Studi, la Scuola Secondaria Superiore, la Commissione Nazionale Sammarinese per l’Unesco e l’Associazione Dante Alighieri. Si è dato avvio alle celebrazioni l’8 marzo: il nostro Liceo Classico ha partecipato al flash- mob ecumenico Baci dal mondo, in onore di Dante e Francesca da Rimini. Contemporaneamente in ventuno Università e scuole dei cinque continenti, studenti e insegnanti hanno recitato, animato e commentato i versi di Inferno V tradotti nella lingua del loro paese, susseguendosi “live streaming” attraverso social e web. Per San Marino gli alunni della classe terza si sono esibiti nella recita dei celebri versi nella prima traduzione “mondiale” in lingua latina operata nel XV secolo dal serravallese Fra’ Giovanni Bertoldi. La performance è stata preceduta da una puntuale introduzione della prof.ssa Lucia Crescentini. L’Associazione Sammarinese Dante Alighieri aveva istituito il Premio denominato Un giorno per Dante nell’anno scolastico 2019-2020, esteso causa epidemia all’anno 2020- 2021. Il tema scelto era Il principio del mattino, sulla scorta dei versi di tema che i partecipanti potevano sviluppare sulla scorta dei versi di Inf. I, 37-41. Il primo premio di 500 €, messo a disposizione dall’Ambasciata d’Italia a San Marino, è stato assegnato a Diego Salucci, studente della classe IV Classico. Questi i restanti premi, messi in palio dall’Associazione Sammarinese Dante Alighieri: Nicolò Gasperini, studente di V Classico nell’anno scolastico 2019-2020, si è aggiudicato il secondo premio di 250 €; il terzo premio di 200 € è stato assegnato a pari merito (100 € ciascuno) agli elaborati presentati da Giacomo De Vito e Sebastian Jurewicz, entrambi studenti della classe V Scientifico B. Il 25 marzo, giorno che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, dal 2020 è stato dedicato a Dante Alighieri con l’istituzione del Dantedì. San Marino RTV il 25 Marzo 2021 ha dedicato uno speciale, dal titolo Dante al Titano, condotto dal Direttore Carlo Romeo con numerosi ospiti. Il tradizionale “Mese Dantesco”, data l’eccezionalità del 700°, è divenuto nel 2021 Anno Dantesco, ospitando un maggior numero di conferenze e letture, raggruppate in un primo ciclo di quattro incontri, iniziato in aprile, e in un secondo ciclo, anch’esso di quattro incontri, concluso in dicembre. Gli appuntamenti sulla figura e le opere del Sommo Poeta si sono tenuti in prevalenza al Teatro Titano, ma anche presso la Scuola Secondaria Superiore e all’interno della Galleria Nazionale San Marino. Il 19 giugno è stata inaugurata una mostra dal titolo: Foco mettesti - Letture, frammenti, cimeli e disegni danteschi in mostra; realizzata dagli Istituti Culturali ed allestita presso la Pinacoteca San Francesco, resterà aperta fino al 6 febbraio 2022. In previsione della mostra, sono stati restaurati in modo eccellente e quindi esposti alcuni disegni eseguiti dall’artista Emilio Ambron. Si tratta dei disegni preparatori, di grande impatto visivo, per un affresco realizzato nella Biblioteca dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena, avente come tema il XIII Canto del Purgatorio con la senese Sapia. Anche quest’anno, presso il Giardino Tebaldi dell’Ambasciata d’Italia, si è tenuto il cineforum estivo Non sembiava immagine che tace (Purg. X, 39), dal titolo Tra tirannia e stato franco - Dante e il cinema mondiale a San Marino. Ricorrendo il VII anniversario della morte di Dante, Inferno, Purgatorio e Paradiso, le tre cantiche della Divina Commedia, sono state rappresentate da tre diversi film di recente produzione proiettati nelle serate del 28 luglio, dell’11 e del 25 Agosto. Ognuno dei tre film della rassegna, curata da Maria Elena D’Amelio e Maria Giovanna Fadiga, richiamava una delle tre cantiche. Tra tutte le iniziative si segnala un evento particolarmente significativo che ha costituito il culmine delle celebrazioni che San Marino ha dedicato nel 2021 al Poeta, evento cui si è dato il nome: San Marino ricorda e onora Dante. Nato dall’idea del prof. Renato Di Nubila, avendo constatato che il nome del grande Poeta non figurava nella toponomastica della Repubblica di San Marino, si è proposto di intitolare a Dante Alighieri un parco, sito nel Castello di Serravalle. È stata quindi organizzata una Giornata Dantesca per il 10 settembre 2021 San Marino ricorda e onora Dante nel settimo centenario della sua morte, suddivisa in due eventi. Nel primo pomeriggio, nell’Auditorium di Serravalle, si è tenuto il Convegno di presentazione. Moderati da Anna Maria Sirotti, conduttrice di San Marino RTV, si sono succeduti i relatori iniziando con il prof. Renato Di Nubila, sul tema Perché ancora oggi,leggere, studiare e parlare di Dante?; cui è seguito l’intervento Dante e il suo poema universale, affidatao a mons. Andrea Turazzi, Vescovo di San Marino e Montefeltro. È seguito un omaggio a Fra’ Giovanni Bertoldi con la Lectura Dantis di al cune terzine della Divina Commedia, tradotte in latino dall’autore serravallese, introdotte e declamate dalle professoresse Valeria Martini e Laura Tiberi. L’ing. Franco Capicchioni, presidente dell’Associazione Sammarinese Dante Alighieri, ha infine tratto le conclusioni del Convegno. Al termine si è tenuta la cerimonia ufficiale per intitolare al Sommo Poeta il Parco adiacente piazza Bertoldi. Gli Ecc.mi Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini hanno proceduto allo scoprimento della targa che lo ricorda nei termini seguenti: Parco Dante Alighieri - Sommo Poeta, Maestro ed Esule per la Libertà. Per il mondo della cultura sammarinese è stato un momento di forte emozione: dal 10 settembre 2021 Dante è cittadino onorario anche a San Marino. Da segnalare la giornata del 19 ottobre, dedicata all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2021-22 dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Per l’occasione a stato conferito honoris causa al prof. Andrea Riccardi, Presidente della Società Dante Alighieri di Roma, il titolo di “Dottore di Ricerca in Scienze Storiche”, che ha infine pronunciato la sua“Lectio Magistralis”: Esiste un “mondo” in Italiano?. Si è tenuta la mostra, dal titolo: 1321-1921-2021 - Un Mirabile Inferno, realizzata in collaborazione fra l’Ambasciata d’Italia e la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura. È stata allestita in due sedi: l’Ambasciata in viale Onofri e la Biblioteca di Stato a Palazzo Valloni. In Ambasciata, dal 19 ottobre al 15 dicembre 2021, sono state esposte le “imagini” dei primi 17 canti dell’Inferno realizzati dal pittore Amos Nattini, 12 esemplari di manoscritti danteschi miniati in edizione facsimilare e l’opera contemporanea dell’artista newyorchese George Cochrane, con la sua versione in stile graphic novel della Divina Commedia edita a San Marino. In Biblioteca, dal 18 ottobre al 6 novembre 2021, sono stati esposti i frammenti pergamenacei della Divina Commedia ritrovati nelle legature delle raccolte notarili dell’archivio di Fossato di Vico (PG). Le tante iniziative organizzate quest’anno per onorare il Divino Poeta si sono idealmente concluse con la 13 a edizione dell’Annuario Identità Sammarinese - Riflessioni sulla libertà e la democrazia fra politica, storia, cultura, che si presenta quest’anno nelle edicole e librerie in un’edizione speciale di 480 pagine, sia per il VII centenario dalla morte del Sommo Poeta, sia per la ricchezza, l’originalità e la profondità dei contributi, di grande rilievo e coinvolgimento. Presentato il 7 dicembre alla Reggenza, il 9 dicembre è stato illustrato al pubblico del Teatro Titano da Sergio Barducci, che ha permesso al pubblico, assai numeroso, di saggiare l’originalità e la profondità di tutti i testi presenti nel volume. In apertura particolarmente interessanti sono I frammenti di chiose trecentesche alla Commedia Dantesca, un “Documento” dantesco sammarinese di eccezionale valore storico e filologico proposto dal prof. Paolo Valentini. Anche la sezione “Memoria” non poteva che essere dedicata a Dante Alighieri: è infatti costituita da un buon numero di scritti dedicati al Sommo Poeta, alla Divina Commedia, alla poetica dantesca. Ai saggi danteschi seguono i “Testi” che approfondiscono argomenti legati alla storia della nostra Repubblica, accomunati tutti da quel sentimento di appartenenza alla cultura e alla vita del nostro Paese che costituisce uno dei fondamenti della nostra identità. Per quanto fatto, si può concludere cha anche San Marino ha celebrato degnamente la commemorazione e ne sono testimonianza la notevole partecipazione e il grande coinvolgimento di autorità, docenti, autori, professionisti di varie discipline, persone appassionate, strutture pubbliche e private, studenti della Scuola Secondaria Superiore e dell’Istituto Musicale, che si sono adoperati tutti e nei più differenti modi per realizzare i tanti eventi, le mostre, le conferenze e l’Annuario, valorizzando le eccellenze culturali del nostro Paese. Si crede che questo sia un importante segno che lascia ben sperare in una sana ripresa per la nostra Repubblica, sulla base dello spirito di civiltà e dei valori che Dante stesso con la sua opera continua a trasmettere a tutto il mondo.

c.s. Associazione sammarinese Dante Alighieri