Il bilaterale Pedini Amati- Franceschini lancia definitivamente il TTT

Il bilaterale Pedini Amati- Franceschini lancia definitivamente il TTT.

La volontà di rilanciare la collaborazione Italia-San Marino in ambito turistico emersa dall’incontro bilaterale fra il Segretario di Stato per il Turismo, le Poste, l’Expo e la Cooperazione Economica Federico Pedini Amati e il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo della Repubblica Italiana Dario Franceschini messa “nero su bianco” nella dichiarazione congiunta firmata da entrambi, passa ora da una serie di azioni che verranno messe in campo per sviluppare progetti condivisi a sostegno delle reciproche iniziative. Il primo, importantissimo, appuntamento, è fissato per il prossimo lunedì 9 novembre quando dopo anni di stop verrà riattivata la Commissione Mista per il Turismo con i tecnici di Segreteria di Stato e Mibact. L’ “Accordo sulla cooperazione in campo turistico tra Italia e San Marino” del 28 aprile 2004 prevedeva infatti, all’articolo 11, la possibilità di riunire a cadenza fissa un gruppo di lavoro misto con tecnici di Segreteria e Ministero, dell’Ufficio del Turismo di San Marino e l’Agenzia per il Turismo ENIT italiana e i vari consulenti. L’agenda dell’incontro, per parte sammarinese, è già stata consegnata al Mibact così come una prima idea della lista di consulenti che siederanno al tavolo. Un altro punto chiave della dichiarazione congiunta Italia - San Marino è quello relativo al TTT, il Tavolo Turistico Territoriale nato da un’idea della Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino con l’obiettivo di coinvolgere in progetti di promozione e sviluppo un’ampia area territoriale e le rispettive amministrazioni con il sostegno dell’Organizzazione Mondiale per il Turismo delle Nazioni Unite e sotto l’egida della Repubblica di San Marino, del Mibact e delle Regioni Emilia Romagna e Marche con il coinvolgimento diretto di 107 comuni del circondario. Il Tavolo Turistico Territoriale sarà chiamato a dare forma al “Sustainable Development Tourism Project” e per farlo è stato nominato proprio in questi giorni un gruppo di coordinamento che dovrà portare in tempi molto brevi al raggiungimento dei primi obiettivi, coerenti, come scritto nella dichiarazione con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Un’altra importante necessità è emersa dall’incontro bilaterale, quella di ridefinire in tempi brevi l’accordo tecnico di collaborazione tra Ufficio del Turismo di San Marino e Agenzia Nazionale per il Turismo (ENIT). Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Detto del valore della dichiarazione congiunta sottoscritta sui temi chiave del turismo con il Ministro Dario Franceschini, vorrei soffermarmi sull’importanza di aver inserito in questo documento il TTT. Credo fortemente in quel progetto per il valore che ha, locale per la sua azione e internazionale per la dimensione che siamo riusciti a dargli coinvolgendo l’UNWTO. Ora siamo davvero pronti a partire, vogliamo essere snelli, pragmatici ed arrivare in tempi brevi a vedere i frutti del lavoro. La prossima settimana, con la Commissione Mista faremo ulteriori passi in avanti, entro novembre poi riuniremo il gruppo di coordinamento che coinvolge tutte le realtà facenti parte del progetto. E’ stata una grande soddisfazione personale scoprire, durante l’incontro della scorsa settimana, che il Ministro Dario Franceschini ne era a conoscenza e che lo considerava un progetto di prestigio. E’ un’ulteriore certificazione della bontà della direzione in cui stiamo andando. Abbiamo basi solide da cui partire, ora bisogna lavorare e questo non mi spaventa”.

Cs Segreteria Turismo

I più letti della settimana: