Il Birrificio Abusivo premiato all'European Beer Star 2020.

Il Birrificio Abusivo produce birra a San Marino dal 2015. La nostra storia inizia in un garage dove facendo home brewing abbiamo fatto esperienza sempre puntando alla qualità delle nostre birre. Questo atteggiamento non è cambiato ed infatti, già nel 2016 abbiamo ricevuto un riconoscimento a livello italiano, ripetendoci l'anno successivo. Nel corso degli anni abbiamo conseguito ulteriori riconoscimenti a livello italiano ed il nostro birrificio è stato menzionato in due guide Slow Food.

Abbiamo così presentato le birre al concorso European Beer Star 2020, riconoscimento per il quale gareggiano i birrifici di tutto il mondo, qualcuno fondato secoli fa.

Il concorso si tiene a Norimberga in autunno, durante la fiera europea più grande del settore ed è un punt o di riferimento per gli addetti ai lavori di tutto il mondo. In questo contesto vengono premiate le birre di riferimento per ogni stile birraio.

Quest'anno, scorrendo l'elenco dei birrifici premiati, tra le numerose bandierine tedesche, inglesi, belghe ed americane potete trovare anche quella di San Marino perché il Birrificio Abusivo, unico birrificio della Repubblica, è stato premiato con l'argento nella categoria delle birre affumicate in stile francone … t'è capì?! una ricetta tedesca, fatta a San Marino, premiata in Germania

Ora abbiamo il certificato: il Birrificio Abusivo, microbirrificio in una microrepubblica, produce birre di alto livello , riconosciute come riferimento per lo stile da una giuria internazionale.

La birra premiata si chiama “Nostalgia di Bamberga” ed è ispirata alle birre affumicate in stile francone tipiche di quella città . Sull’etichetta è rappresentato Ivan, il birraio del Birrificio Abusivo, e sullo sfondo la città di Bamberga è una storia illustrata. Dopo un paio di visite nelle Brauhaus di Schlenkerla, Spezial e Kundmüller il cervello di Ivan ha iniziato a fermentare ed ha prodotto la ricetta premiata.

“Nostalgia di Bamberga” è tradizionale ed innovativa grazie al suo equilibrio che la rende adatta agli abbinamenti con i piatti della cucina tedesca ma anche con quelli della tradizione romagnola come gli affettati ed i formaggi ma anche il pesce azzurroazzurro, le crudità ed i crostacei.

Purtroppo questo risultato ha un retrogusto di sfortuna a causa della pandemia che imperversa anche in Europa e non possiamo celebrare l’evento come avremmo voluto. I festeggiamenti sono rimandanti a tempi migliori, per il momento vi invitiamo a brindare con noi a distanza ricordandovi che è possibile ordinare Nostalgia di Bamberga e tutte le nostre birre per la consegna a domicilio; cercate il Birrificio Abusivo sui social e fate il vostro ordine. Consumate locale!

Il primo brindisi noi lo dedichiamo a Enea, ci manchi!

Comunicato stampa

