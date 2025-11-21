Il Black Friday a San Marino Outlet arriva in anticipo: sconti imperdibili e magiche atmosfere natalizie

Dieci giorni di sconti imperdibili: il Black Friday a San Marino Outlet inizia in anticipo e moltiplica la convenienza. Dal 22 al 27 novembre, infatti, per tutti gli iscritti alla newsletter (sottoscrizione disponibile in qualsiasi momento sul sito web www.sanmarinooutlet.com) sarà possibile accedere prima di tutti alle offerte del Private Black Friday. Dal 28 novembre, poi, il Black Friday scatterà per tutti i clienti di San Marino Outlet che, fino al 1° dicembre, potranno fare acquisti approfittando di una serie di ulteriori sconti sul prezzo outlet (su articoli selezionati e nei negozi aderenti), passeggiando per le vie dell’Outlet immersi nell’atmosfera natalizia. Al magico clima delle Feste e alle attrazioni gratuite – la pista di pattinaggio su ghiaccio, la pista Bumper e l’ascensore di Babbo Natale - disponibili fino all’Epifania, martedì 25 novembre si aggiungerà uno spettacolo nello spettacolo. Dalle 17:45 le vie del centro si coloreranno con il suggestivo Show di Fuoco e dalle 18:20 la pista di pattinaggio ospiterà le scenografiche evoluzioni di pattinatori professionisti nello Show On Ice.

c.s. Ufficio stampa San Marino Outlet, Smart Comunicazione

