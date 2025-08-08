Il calcio si gonfia di gioia: a Tuttavia...che Spettacolo! arriva il Bubble Football

Tra i tanti momenti attesi di questa nuova edizione di Tuttavia… che Spettacolo!, ce n’è uno che promette di farci letteralmente… rotolare dalle risate. Stiamo parlando del Bubble Football, una delle attività più originali e spassose che animeranno il Piazzale Giovanni Paolo II nei giorni del festival. Per chi non lo conoscesse, il Bubble Football è una versione gommosa del calcio tradizionale: ci si infila dentro grandi sfere trasparenti, si corre, si cerca (più o meno) di calciare un pallone… e poi si rimbalza. Spesso si cade, ma sempre ridendo. Non esiste fallo, non esiste fuorigioco, non esiste competizione esasperata: solo divertimento allo stato puro, capovolgimenti di fronte e, soprattutto, capovolgimenti di persone! Ed è proprio questo spirito che lo rende perfetto per Tuttavia… che Spettacolo!: un’attività dove ognuno può mettersi in gioco, senza prendersi troppo sul serio, e dove la vera sfida non è vincere, ma condividere. Perché il bello del Bubble Football non sta nei goal segnati, ma nelle risate collettive, nel rimbalzare assieme, nel cadere e rialzarsi con leggerezza – anche simbolicamente. Sarà un’occasione per bambini, giovani e adulti, con e senza disabilità, di vivere un’esperienza fuori dal comune, dove l’inclusione non viene spiegata, ma si pratica, si tocca, si sperimenta. E non importa se qualcuno non ha mai giocato a calcio o teme di perdere l’equilibrio: qui si perde tutto, tranne la voglia di stare insieme. In un contesto come il nostro, il Bubble Football ci ricorda che può essere anche un gioco, una terapia di gruppo, una liberazione. E che ridere insieme, a volte, è il modo più semplice e potente per avvicinarsi. Dunque non sorprendetevi se durante Tuttavia… che Spettacolo! vedrete rotolare bolle umane lungo il piazzale: è solo un altro modo, forse il più efficace, per ricordarci che l’inclusione passa anche dalla leggerezza, dall’autoironia, e da una sana voglia di divertirsi insieme. E per consultare il programma completo e sempre aggiornato: attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/tuttavia-che-spettacolo-2025 Vi aspettiamo!



