Il calendario della Polizia di Stato protagonista di Rimini Comix

Nella prestigiosa cornice della palazzina “Roma” di piazzale Fellini, si è svolto nel pomeriggio di ieri, ultimo giorno della prestigiosa rassegna riminese dedicata al fumetto ed alla graphic novel, il convegno sul calendario 2019 della Polizia di Stato a cui, nell’ambito della rassegna fieristica, è stato dedicato il ruolo di “protagonista” della mostra che ad ogni edizione di “RIMINI COMIX” viene allestita presso la palazzina “Roma”, di proprietà del comune di Rimini.- Nell’occasione i relatori - esperti internazionali del settore del fumetto, della graphic novel e della pubblicità per immagini - hanno analizzato i contenuti artistici del calendario che, ricordiamo, nell’edizione 2019 è stato realizzato da 12 grandi artisti italiani del fumetto che hanno tratteggiato, ciascuno con il proprio peculiare tratto stilistico, dodici momenti dell’attività quotidiana di servizio delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.- Grandi protagonisti del calendario sono altresì i nuovi distintivi di qualifica che, dal 12 luglio scorso, fregiano le divise di tutti gli appartenenti alla Polizia di stato; l’evento ha quindi permesso di presentare ufficialmente al pubblico ed alle autorità intervenute, tra cui il Prefetto della Provincia Dott.ssa Alessandra Camporota, i nuovi distintivi - disegnati ad hoc da esperti araldici - ed è stata altresì l’occasione, oltre ad un’analisi stilistica e storica, per rimarcare come tale operazione sia, per l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, il completamento di un percorso avviato all’indomani dell’entrata in vigore della legge 121 del 1981, legge che ha smilitarizzato l’allora “Corpo delle Guardie di pubblica Sicurezza” e con esso le funzioni di salvaguardia dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica.- Nella settimana appena trascorsa numerosissimo è stato il pubblico di appassionati del settore che, accorsi a Rimini da tutta Italia per la manifestazione, ha visitato la mostra, come numerosissimo è stato il pubblico che ha assistito ieri al convegno sia in sala che in diretta streaming sulla piattaforma digitale di Rimini Comix.