Il “Cammino del Santo Marino” è stato inserito nella sezione dedicata alle notizie giubilari provenienti dal mondo

La Segreteria al Turismo annuncia che il “Cammino del Santo Marino”, inaugurato il 20 aprile 2023, ha ottenuto l’approvazione dal Dicastero per l’Evangelizzazione del Mondo, ed è stato inserito nella sezione dedicata alle notizie giubilari provenienti dal mondo, beneficiando in questa maniera di un sostegno istituzionale di prestigio che ne garantisce la visibilità internazionale. La comunicazione è stata inviata direttamente da Monsignor Rino Fisichella, al Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati. Il Cammino del Santo Marino è un itinerario internazionale che connette San Marino con l'Italia e la Croazia, offrendo un'esperienza unica di pellegrinaggio e riflessione spirituale. Esso rappresenta un ponte tra passato e futuro, tra fede e cultura, capace di attrarre visitatori interessati a scoprire le radici spirituali della nostra comunità. Con l’obiettivo di rafforzare l’offerta turistica di San Marino, valorizzando le eccellenze storiche e promuovendo eventi di richiamo internazionale, nel pieno spirito del Giubileo 2025. Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ha dichiarato: «Il Cammino del Santo Marino incarna la volontà di unire esperienze, culture e spiritualità, offrendo ai visitatori un percorso di scoperta che eleva il nostro territorio e ne esalta le peculiarità, in un contesto di dialogo e rispetto reciproco.» Con l’auspicio di consolidare un modello turistico basato sulla qualità e sulla trasparenza, la collaborazione con le istituzioni vaticane rafforza ulteriormente il valore strategico del progetto, destinato a divenire un punto di riferimento nel panorama degli eventi religiosi e culturali.

cs Segreteria di Stato per il Turismo