Il Ministero del Turismo ha accolto la candidatura, presentata dall’Associazione I cammini di Francesco in Emilia Romagna, includendo il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna nel Catalogo dei cammini religiosi italiani. Si tratta di un risultato importante per diversi motivi. Innanzitutto l’istituzione del Catalogo contribuisce a evidenziare la specificità dei cammini religiosi rispetto ad altri cammini storici, o a trekking tematici. Questo è importante sul piano culturale ed anche rispetto al loro posizionamento di mercato (che il MITUR sosterrà con promozioni mirate). Inoltre, su questi percorsi il Ministero finanzierà progetti di adeguamento di immobili pubblici, totalmente o parzialmente inutilizzati, finalizzati all’attivazione di servizi per i pellegrini (sosta, ricettività, servizi vari, ecc.). Per il Cammino di San Francesco sono poi da considerare queste opportunità in riferimento alle scadenze dei prossimi anni. Con il 2023 è iniziata una serie di anniversari importanti: l’800° della Regola francescana e del primo presepe che Francesco volle realizzare a Greccio; nel 2024 l’800° dell’impressione delle Stimmate sul monte della Verna; il 2025 sarà Anno giubilare per tutta la Chiesa e l’ottavo centenario del Cantico delle creature; nel 2026, il 3 ottobre, l’800° della morte di Francesco. Il risultato rende merito al lavoro fin qui svolto e, d’altro canto, aumenta la responsabilità, nostra e di tutti gli attori: enti pubblici, operatori dell’ospitalità, soggetti religiosi presenti lungo il Cammino. Siamo ora impegnati verso il Ministero a mantenere i requisiti che hanno reso possibile il buon esito della candidatura e a garantire la collaborazione necessaria all’ottimizzazione degli interventi previsti.