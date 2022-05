Il cammino verso la legge sull'introduzione volontaria di gravidanza

Il cammino verso la legge sull'introduzione volontaria di gravidanza.

C’è un responso referendario clamoroso e ineludibile. C’è una proposta di Legge che accoglie il quesito e che è stata da poco presentata in prima lettura in Consiglio Grande e Generale. Il suo obiettivo: legalizzare l’IVG e riconoscere alle donne la libertà di scelta. Sarà il tema della prossima serata pubblica di RETE, martedì 17 maggio – ore 21:00 presso la Sala Ex International (Borgo Maggiore). A San Marino siamo ancora ai primi passi per l’affermazione di un diritto costituzionale, per questo è necessario approfondire l’argomento ed il Movimento ha invitato i seguenti ospiti per l’occasione. Alice Merlo – Attivista e femminista intersezionale, Yvette Brodaz – Coordinatrice della Commissione per le Pari Opportunità, Francesca Nicolini – Unione Donne Sammarinesi (associazione promotrice del referendum) e, moderatore della serata, Alberto Giordano Spagni Reffi – Capogruppo Consiliare RETE. L’obiettivo del Movimento RETE è di entrare in merito alla Legge e discutere dei suoi punti qualificanti, capirne gli obiettivi e attivare un confronto politico, vista la volontà popolare. La cittadinanza è invitata.

Cs - Rete

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: