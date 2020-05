Il Capitano di Castello di Serravalle segnala l'inosservanza delle normative

Spett.li Protezione Civile e Guardia Ecologica c/o UGRAA e p.c Brigata Gendarmeria di Serravalle , Comando Polizia Civile e Guardia di Rocca . La presente per segnalare alla vostra attenzione il degenerare della situazione e la conseguente criticità che sta assumendo il fenomeno..della errata fruizione delle aree verdi ( parchi ) da parte di diversi cittadini , che incuranti delle delibere e delle prassi da adottare in questo particolare momento ( legato alle prevenzione del diffondersi del COVID-19) , rischiano di inficiare l’operato ed i risultati sino ad ora conseguiti e ricreare i presupposti per una nuova ondata di contagi . Diverse segnallazioni dei miei Consiglieri , unitamente a quelle di cittadini responsabili, hanno ribadito la superficialità di alcuni soggetti nell’applicare le prescrizioni previste nelle suddette aree ( niente mascherine , guanti , distanza da tenere e assembramenti da evitare ) , rischiando come già precedentemente espresso di creare nuovi veicoli di contagio . Vi chiediamo Gentilmente di supportarci e di contribuire ancora maggiormente nell’opera di vigilanza e di controllo nel far rispettare e applicare le normative previste e sanzionare colori i quali mostrano un atteggiamento irresponsabile e non collaborativo , rischiando di compromettere la loro e nostra salute . Vi ringraziamo sin d’ora per la vostra attenzione e collaborazione e porgiamo cordiali saluti .

Vittorio Brigliadori Capitano del Castello di Serravalle e la Giunta tutta



